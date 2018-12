Il benessere passa anche dai denti: l’importanza di avere una bocca in piena salute

Nonostante le molte campagne a favore di una corretta igiene orale sono ancora molte le persone che non si rendono conto di quanto sia importante avere una bocca in perfetta salute. Ancora oggi molte persone credono infatti che si tratti di mere dicerie, che si tratti solo di false credenze e che in realtà i denti non si ammalino per colpa di una scorretta igiene. Ancora oggi molte persone credono che usare lo spazzolino da denti, il dentifricio e il filo interdentale sia un modo per rendere i denti semplicemente più bianchi e quindi più belli, una mera cura estetica.

Credete anche voi in queste parole? Sappiate che vi state allora sbagliando, sappiate che state mettendo giorno dopo giorno a repentaglio non solo la salute della bocca, ma anche il vostro benessere.

Avere una bocca in salute significa infatti non solo avere denti perfetti e belli, significa poter masticare senza alcuna difficoltà, significa non doversi sottoporre ad interventi fastidiosi, significa infine poter parlare senza problemi e non avere dolori che, credeteci, possono in alcuni casi essere talmente tanto forti da rovinare del tutto le nostre giornate.

L’igiene orale è, lo capite bene adesso, davvero molto importante, un’igiene a cui dovete pensare in modo autonomo a casa almeno tre volte al giorno, un’igiene che ha bisogno però anche dell’aiuto del dentista. Il dentista può pulire i vostri denti infatti in modo eccellente, può eliminare le eventuali carie e può aiutarvi a risolvere anche tutti i problemi più gravi, da un semplice dente che deve essere tolto perchè ormai troppo malato al raddrizzamento dei denti con gli appositi apparecchi.

A chi affidarsi? Sono molte le realtà che vi permettono di ottenere un sorriso in salute, tra le migliori dobbiamo ricordare Family Dent, una realtà questa davvero innovativa che utilizza prodotti di ultima generazione e che offre delle tariffe davvero concorrenziali sul mercato.

Quali sono i prodotti di nuova generazione di cui stiamo parlando?

Dobbiamo sicuramente ricordare ad esempio le faccette dentali in ceramica che permettono di eliminare molti difetti dei nostri denti con un solo semplice gesto oppure gli apparecchi per i denti in plastica trasparente che sono la soluzione ideale per coloro che non hanno alcuna intenzione di rovinare il proprio sorriso con il classico apparecchio metallico, magari perchè ormai già in età adulta, oppure ancora le protessi fisse in resina ad elevato comfort. Questi e molti altri sono i prodotti che l’equipe sanitaria dei centri utilizza per dare nuova vita ai vostri denti, prodotti e trattamenti che, come abbiamo prima avuto modo di affermare, non hanno costi eccessivi.

Family Dent ha infatti deciso di andare incontro alle famiglie italiane, famiglie che a causa della crisi economica non hanno la possibilità di fare spese eccessive neanche quando si tratta di spese importanti come quelle per la propria salute. Non solo prezzi concorrenziali, ma anche finanziamenti a tassi d’interesse zero che possono essere personalizzati sulla base di ogni esigenza.

Il benessere passa anche dai denti: l’importanza di avere una bocca in piena salute Vota questo articolo Vota questo articolo

Leggi anche