Estate fa rima con zanzare: ecco come tenerle alla larga

Il caldo infernale dell’estate mediterranea ci mette puntualmente davanti a uno spietato nemico: le zanzare! Ogni giorno, in città, in provincia e anche al mare, è difficile trovare attimi di vera tregua. Questi insetti, si insinuano ovunque con un’insistenza unica: in giardino, in casa, in terrazzo, spesso colpendoti anche mentre sei comodamente a letto. Non a caso, anche quest’anno, come avviene ogni estate, ha preso il via l’allarme zanzare, quell’appuntamento estivo al quale tutti noi rinunceremmo volentieri.

Come agire contro le zanzare?

Questo incubo non ci dà tregua, né di giorno né di notte, ma c’è un modo per proteggersi dalle zanzare? E’ possibile riuscire a ridurre questo fastidio per godersi in pieno quella magica sensazione di vacanza e relax? Ci sono diverse operazioni di prevenzione che è possibile seguire, compresa anche la disinfestazione. E’ buona abitudine evitare di tenere acqua stagnante nei sottovasi, poiché è questo l’habitat naturale di questi insetti. Proprio in queste condizioni vanno a deporre le uova, e il problema aumenta in modo esponenziale! Ma è importante anche affidarsi a prodotti che favoriscono una cura veloce dalle fastidiosissime punture. Per esempio creme specifiche per calmare il prurito, spray e molto altro che puoi acquistare online su PromoPharma.

E’ anche possibile acquistare soluzioni da applicare nei pressi delle aperture e degli ingressi di casa. Davanti a finestre e porte puoi usare repellenti, per esempio il geranio, il rosmarino e anche l’aglio. E’ chiaro però che tali soluzioni non siano altro che palliativi.

Piano d’azione completo: prima, dopo e durante l’attacco

Vuoi proteggere in modo completo la tua famiglia dalla spietata zanzara tigre? Tra i diversi prodotti devi sicuramente procurarti un diffusore ambientale, da utilizzare con olio di neem. Questo aroma è un naturale insetticida che risulta avere ottima efficacia contro le zanzare. Ovviamente al nostro naso le note di questa essenza sono profumate e deliziose, ma soprattutto riescono ad attivare uno strato di protezione che dura fino a un mese.

Per evitare il contatto con le zanzare è possibile poi acquistare uno spray, che generalmente contiene ingredienti come cipresso, citronella, geranio, rosmarino e basilico. Questi comodi kit possono essere portati comodamente in viaggio, senza ingombrare. E’ sufficiente vaporizzare la pelle nelle zone scoperte e maggiormente esposte ai possibili attacchi. Occhio però a non spruzzare su bocca e occhi!

E dopo essere stati punti? In questo caso il prodotto più efficace è il classico roll on, ovvero una comoda proposta lenitiva, che deve essere sprovvista di ammoniaca. Ti basterà passare il comodo stick sulla zona infiammata per alleviare subito quel senso di prurito che è alquanto spiacevole.

Ma se il desiderio è quello di porre un punto sul problema in modo radicale, allora è bene rivolgersi ai professionisti della disinfestazione, e dire addio alle zanzare una volta per tutte!