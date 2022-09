Cura antibiotica? Ecco come proteggere l’intestino

Le cure antibiotiche sono spesso necessarie, ma provocano degli effetti collaterali che non si possono certo trascurare e che interessano soprattutto l’intestino. Chi già soffre di problematiche come stipsi o diarrea, gonfiore addominale, difficoltà digestive e via dicendo dovrebbe porre una particolare attenzione nel momento in cui si sottopone ad una cura antibiotica. È infatti importante adottare delle strategie per proteggere l’intestino, in modo da prevenire l’insorgere dei disturbi più tipici. Vediamo insieme come fare.

L’effetto degli antibiotici sull’intestino

Gli antibiotici sono farmaci spesso indispensabili, perchè permettono di contrastare le infezioni batteriche che il nostro organismo in autonomia non sarebbe in grado di combattere. La loro assunzione tuttavia provoca degli effetti collaterali che interessano soprattutto l’intestino e che possono rivelarsi alquanto spiacevoli. Gli antibiotici provocano un’alterazione del microbiota intestinale, il che significa che compromettono l’equilibrio della flora batterica presente nell’intestino. Ciò si traduce in una serie di disturbi come diarrea o stipsi, gonfiore addominale, crampi, nausea e problemi digestivi.

Fortunatamente, possiamo prevenire alcuni degli effetti degli antibiotici e proteggere il nostro intestino adottando delle strategie specifiche. Vediamo nel dettaglio quali.

Come proteggere l’intestino in caso di cura antibiotica

Per proteggere l’intestino e prevenire la maggior parte delle problematiche provocate dagli antibiotici è importante prestare attenzione in modo particolare a ciò che si mangia. L’alimentazione svolge infatti un ruolo chiave da tale punto di vista.

Probiotici: utilissimi per ripristinare il corretto equilibrio

Ormai questo lo sanno tutti e sono gli stessi medici a prescriverne l’assunzione in concomitanza con la cura antibiotica. Parliamo dei probiotici: veri e propri alleati, che non dovrebbero mai essere sottovalutati e che si rivelano davvero importantissimi quando si deve seguire una cura a base di antibiotici. I probiotici infatti ripristinano il corretto equilibrio del microbiota intestinale risolvendo dunque eventuali condizioni di disbiosi provocate proprio dall’assunzione di antibiotici. Regolarizzando la flora intestinale, i probiotici potenziano anche le difese immunitarie dell’organismo e dunque sono dei veri e propri alleati per coloro che sono sotto cura antibiotica.

La dieta: alimenti da evitare

Quando si assumono degli antibiotici sarebbe opportuno anche evitare di mangiare determinati cibi, che rischiano di irritare le pareti dello stomaco e dell’intestino peggiorando di fatto la situazione. Di quali alimenti si tratta nello specifico? Innanzitutto dei latticini, la cui fermentazione può provocare diarrea e problemi digestivi di vario genere, ma anche le bevande alcoliche, quelle eccessivamente zuccherate ed il caffè.

Quando si è in cura con antibiotici, sono sconsigliati anche tutti i prodotti lievitati come pizze, torte, focacce e merendine varie. Non dimentichiamo infine di evitare il pompelmo, anche sotto forma di succo.

La dieta: alimenti da privilegiare

Al contrario, ci sono alimenti che andrebbero privilegiati quando si è in cura con antibiotici perché consentono di preservare il benessere dell’intestino e rinforzare le difese immunitarie in modo del tutto naturale, senza la necessità di ricorrere ad un integratore specifico. I cibi che sarebbero da preferire sono il riso (possibilmente in bianco o comunque con condimento leggero) che si rivela utile specialmente in caso di dissenteria, le carote, i finocchi e le patate.