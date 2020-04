Come trovare una farmacia di turno

Ti trovi nel cuore della notte e la guardia medica ti ha prescritto un antibiotico, consigliandoti di assumerlo quanto prima. Come agisci in questi casi, visto che la stragrande maggioranza delle farmacie sono completamente chiuse? È semplice, ti informi su quale sia la farmacia di turno vicino a te, dove sarà possibile acquistare qualsiasi farmaco di cui hai bisogno.

Cosa vuol dire farmacia di turno

Secondo i regolamenti dell’Ordine dei Farmacisti le farmacie devono garantire il servizio di vendita di farmaci su prescrizione medica ogni giorno dell’anno, 24 ore su 24, in ogni zona dello Stato italiano. Si chiama servizio di guardia farmaceutica e ogni singola farmacia italiana è obbligata ad offrirlo al pubblico. Non tutte le farmacie però sono aperte anche nelle ore notturne, o durante le giornate festive. Questo perché suddividono l’obbligo con altri punti vendita della zona. In pratica le varie farmacie di una zona organizzano gli orari di apertura in modo da lasciare il negozio aperto anche nelle ore notturne, per un preciso periodo di tempo. Quindi se questa settimana la farmacia vicino a casa nostra è aperta nel cuore della notte, la prossima settimana sarà chiusa, perché il turno sarà di una farmacia non troppo lontana. In questo modo il servizio è garantito, senza che la singola farmacia si debba sobbarcare moltissime ore di turno notturno.

Accedere a una farmacia di turno

Tradizionalmente la farmacia di turno fa servizio notturno, ma non è di fatto completamente aperta. Vi è uno spioncino che permette di comunicare con il farmacista al suo interno, contattandolo tramite un citofono in modo che apra suddetto spioncino. Si passa al farmacista la prescrizione medica ed egli verificherà la disponibilità del farmaco. Per quanto riguarda il servizio notturno, quindi dopo le ore 20:00, a farmacia chiusa, il farmacista richiede il saldo di un diritto di chiamata; tale diritto è a carico del Servizio Sanitario Nazionale solo nei casi in cui la prescrizione sia stata redatta da una guardia medica e abbia la connotazione di urgenza.

Cosa si vende durante il turno

Le farmacie effettuano il servizio di guardia farmaceutica per garantire la continuità di fornitura per quanto riguarda alcuni prodotti. Nello specifico stiamo parlando di: farmaci, materiali per la medicazione e alimenti per diete specifiche. Durante le ore notturne è quindi possibile acquistare questi prodotti, ma il farmacista potrebbe negare al cliente la vendita di prodotti estetici o altre tipologie di prodotti presenti nella farmacia. Oggi sono presenti sul territorio anche alcune farmacie che fanno servizio di vendita 24 ore al giorno, ogni giorno dell’anno. Questi punti vendita possono concedere al cliente di acquistare qualsiasi prodotto, visto che non sono di turno, ma in normale apertura.

Come sapere quali sono le farmacie di turno

Presso l’ingresso di una qualsiasi farmacia è presente un pannello che riporta indicazioni sulle farmacie di turno della zona. Oltre a questo, oggi è possibile trovare informazioni sulle farmacie di turno anche online. In questo periodo di Coronavirus è importante ricordare che le farmacie che stanno facendo servizio di consegna farmaci a domicilio non sono tenute a farlo anche durante il servizio di turno.