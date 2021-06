Come laminare le ciglia per uno sguardo profondo ed intrigante

Oggigiorno esiste una moltitudine di trattamenti estetici che permettono a donne, ma anche uomini, di avere un look curato e duraturo con poco sforzo. Uno di questi è sicuramente la laminazione alle ciglia, una vera e propria manna dal cielo per tutte quelle donne che sprecano ore a migliorare il proprio aspetto con ciglia finte e grandi quantità di mascara. Vediamo come funziona questo trattamento e per chi è adatto.

Cos’è la laminazione alle ciglia e a cosa serve

La laminazione alle ciglia è un trattamento che consente di rendere le ciglia più curve, più lunghe e otticamente più folte. Il primo step di questo trattamento è la permanente alle ciglia, che consente di arcuare le ciglia a proprio piacimento e allungare cosi lo sguardo. Rispetto al classico piegaciglia, la permanente consente di ottenere un risultato più preciso e pulito. In seguito sulle ciglia viene applicata una tintura del colore più adeguato che rende le ciglia più piene e visibilmente più sane. Inoltre durante queste procedure vengono applicati nutrimenti per il pelo a base di cheratina e vitamine. Il risultato sarà quello di peli forti, elastici e brillanti, evitando ciglia che cadono o si spezzano come spesso succede. La laminazione alle ciglia, infatti, produce un effetto estetico molto gradevole ma solo in secondo piano rispetto all’obiettivo principale: curare la salute del pelo,

A chi è consigliata la laminazione alle ciglia

La laminazione alle ciglia è un metodo infallibile per migliorare alcune caratteristiche naturali delle ciglia che possono risultare poco gradevoli, e avrebbero altrimenti non modificabili. Un esempio di questi riguarda l ciglia eccessivamente dritte o inclinate verso il basso. In questo caso la direzione di crescita del pelo non può essere modificata e gli strumenti casalinghi di make up non riescono a modificarle in modo sufficiente e durevole. La laminazione permette invece di aprire lo sguardo e rendere le ciglia molto più visibili. Un’altra situazione difficilmente modificabile è la crescita delle ciglia, che in alcune persone è carente e disordinata. Il mascara su questo tipo di ciglia riesce solo ad aumentare l’effetto disordinato perchè non può essere steso correttamente, mentre con la laminazione le ciglia vengono ordinate in modo preciso. Altrimenti, esistono ciglia danneggiate e sfibrate che necessitano di nutrimento per mostrarsi più sane. Alcune ciglia,invece, sono piuttosto sottili e tendono a spezzarsi facilmente, sopratutto se stressate da trucco e piegaciglia. Il trattamento di laminazione permette di allungare questo tipo di ciglia, rendendole più forti spesse. Altre ciglia, invece, sono naturalmente molto lunghe ma tendono a essere rigide e solo tramite la laminazione conquistano morbidezza e setosità.

Pro e contro della laminazione ciglia

Il trattamento di laminazione ciglia deve essere ripetuto per i primi quattro mesi almeno tre o quattro volte per risultare davvero efficace. La laminazione, infatti, è un trattamento che funziona in modo cumulativo e quindi non immediatamente visibile. Oltretutto la laminazione non produce effetti vistosi, come ad esempio quelli delle extension e in alcuni casi il trattamento non è neanche visibile a occhio nudo. Per questa ragione in alcuni centri estetici vine lasciata la tintura sopra le ciglia per ottenere un risultato evidente ma in realtá si tratta di una procedura pericolosa, in quanto disidrata le ciglia che non possono essere lavate fino a ventiquattro ore dal trattamento. I benefici della laminazione riguardano proprio la cura delle ciglia, che mira a tenere il pelo i salute a lungo. Oltretutto, la cheratina utilizzata è una sostanza importantissima che protegge i peli delle ciglia dall’azione della luce solare a di altri agenti stressanti.

Gli strumenti per eseguire la laminazione alle ciglia

La laminazione alle ciglia deve essere necessariamente eseguita in un centro estetico da personale preparato e professionale, pr evitare risultati inattesi e conseguenze spiacevoli. Per realizzare questo trattamento sono necessari strumenti monouso e sterili come guanti e bastoncini di cotone. I sieri da applicare sopra le ciglia devono assolutamente essere sicuri e in regola con le normative vigenti, come il siero alla cheratina presenti su mbfstores.com. Quest’ultimo presenta una vasta scelta di strumenti di bellezza e la fornitura di centri estetici, con prodotti italiani di qualità. Oltretutto sono necessarie delle formine a forma di mezzaluna in silicone che vanno applicate sotto l’occhio, per tutelare palpebre sia inferiori che superiori dall’azione del trattamento. Per una laminazione completa sono necessari anche un balsamo emolliente, che deve essere lasciato in posa prima del trattamento vero e proprio per preparare il pelo, e ovviamente la soluzione che realizza la permanente. In ultimo, è ovviamente importante la tintura che non deve danneggiare il pelo ma al contrario nutrirlo in profondità.

Laminazione ciglia 2021: costi e durata

La spesa media da affrontare per il trattamento di laminazione si aggirano tra i sessanta e gli ottanta euro, per un costo totale compreso tra duecentoquaranta e trecentoventi euro per un trattamento completo di quattro sedute. L’effetto vero e proprio di questo trattamento è osservabile per due mesi al massimo, ma è necessario tenere conto dei benefici sulle ciglia che perdurano anche fino a sei mesi durante la fase di ricrescita. Il trattamento di mantenimento può essere effettuato anche una volta al mese, per mantenere i benefici in modo costante. Non ci sono particolari controindicazioni per questo trattamento, a parte casi di patologie all’occhio, gravidanza e allattamento.