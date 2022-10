Come curare la sinusite: rimedi naturali e prodotti migliori

Tra i malesseri più invasivi e diffusi, la sinusite è un disturbo che colpisce i setti paranasali e causa un forte mal di testa, naso irritato e chiuso, infiammazioni localizzate, febbre, secrezioni eccessive di muco, lacrimazione e ridotta percezione degli odori.

La sinusite non fa distinzioni, poiché colpisce tutti, dai bambini ai giovani, fino ad arrivare agli anziani, ma in particolar modo chi è soggetto a raffreddori frequenti o allergie. Da non confondere la sinusite con il raffreddore, che come la sinusite colpisce nei mesi freddi e primaverili. Riconoscere questo disturbo è possibile solo riconoscendo alcuni segnali come il dolore al volto, in particolare fronte, zigomi, le zone sopra e sotto gli occhi e le mascelle. Il dolore aumenta quando si muove la testa o quando si esercita una pressione sulla zona interessata e può essere accompagnato da un generale senso di debolezza.

Esistono molti rimedi naturali per affrontare la sinusite, tra questi l’aerosol con acqua di sirmione.

Come curare la sinusite: acqua di Sirmione contro il naso chiuso

Uno dei fastidi più frequenti e mal sopportati da chi soffre di sinusite è avere il naso chiuso, soprattutto nella stagione invernale. Per liberare le vie respiratorie e trovare un po’ di meritato sollievo è possibile usare l’acqua di Sirmione, valido aiuto per pulire il naso dalle impurità. Di natura termale sulfurea, l’acqua di Sirmione è un vero e proprio rimedio naturale per il benessere delle vie respiratorie.

Usare l’acqua di Sirmione con regolarità permette di trovare sollievo da raffreddore, sinusite e riniti allergiche. Un plus indiscutibile dell’acqua di Sirmione per il naso è essere un prodotto puro al 100%, poiché derivante da fonti naturali di acqua termale, particolarmente indicata e raccomandata per la cura e l’idratazione delle cavità nasali.

L’acqua di Sirmione può essere utilizzata in ogni periodo dell’anno, anche per effettuare una quotidiana pulizia del naso e, di conseguenza, idratare le sue mucose.

Acqua di Sirmione: modalità di utilizzo

L’efficacia dell’Acqua di Sirmione, come già detto, mira al benessere delle vie respiratorie. Il suo utilizzo può riguardare la pulizia del naso, ad esempio, per spazzare via batteri, inquinamento e fumo, considerati gli acerrimi nemici della mucosa del naso. Per questo, è consigliato adoperarla ogni giorno o più volte a settimana. Questa sana abitudine è anche una forma di prevenzione per raffreddore, naso chiuso e sinusite.

L’acqua di Sirmione, in particolare l’acqua termale sulfurea, può essere una valida alleata anche per l’idratazione del naso: infatti per evitare che le pareti interne delle narici si secchino e, quindi, si irritino, è bene idratare frequentemente le mucose del naso.

Liberare il naso è uno dei bisogni più urgenti, sia per respirare meglio, sia per allontanare quella sgradevole sensazione di naso chiuso che non piace a nessuno. Fare degli aerosol con acqua sulfurea aiuta a liberare il naso abbastanza velocemente, rispettando la mucosa.

In una situazione di maggiore congestione, con raffreddore, muco e catarro, l’acqua di Sirmione si rivela un ottimo alleato. Grazie alla sua azione fluidificante, aiuta a pulire il naso dal catarro e a sciogliere il muco per liberare le vie respiratorie. Inoltre, la presenza di zolfo, bromo e iodio, garantisce un’azione antibatterica.

L’acqua di Sirmione è utilizzata anche come prodotto integrativo da inserire all’interno di un trattamento farmacologico. In particolare, l’acqua termale sulfurea è affiancata ai farmaci per aiutare la guarigione da riniti e sinusiti o migliorare i postumi di interventi chirurgici al naso.

Spray nasale, il trattamento comodo e veloce

L’acqua termale di Sirmione è disponibile in pratici flaconcini monodose che si possono usare per i lavaggi e l’aerosol, dotati di un erogatore spray, da accostare e incanalare nelle narici del naso. Questo formato permette di effettuare dalle 5 alle 10 erogazioni, più volte al giorno, al bisogno.

Per un corretto utilizzo, il consiglio è quello di inspirare in modo da consentire all’acqua termale di passare attraverso le narici. Dopo l’erogazione è possibile avvertire il bisogno di soffiare il naso, in modo da iniziare ad eliminare muco e catarro.

Nonostante l’acqua di Sirmione non precluda alcun tipo di restrizione di utilizzo, è sempre buona prassi consultare il proprio medico curante, in presenza di eventuali patologie.