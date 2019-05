Come curare facilmente l’eiaculazione precoce

Avete problemi di eiaculazione precoce ma non sapete come risolvere il problema? Vi sentite a disagio durante un rapporto sessuale perchè l’orgasmo arriva troppo presto, compromettendo così la vostra autostima e il vostro rapporto di coppia?

Durante i momenti di intimità con la propria dolce metà è indispensabile sentirsi a proprio agio in modo da esprimersi al meglio con l’altra persona; eppure, se l’eiaculazione arriva troppo in fretta, il risultato della prestazione potrebbe non risultare essere quello sperato.

Ma come fare per risolvere il problema?

Il nostro consiglio è quello di rivolgervi ad un medico specialista del settore che, dopo un’opportuna visita e le relative analisi, potrà definire al meglio quale sia il problema e quale sia la giusta terapia da seguire per risolverlo.

Quali farmaci usare?

Per andare incontro ai pazienti che soffrono di questa patolgoia, infatti, sono presenti diverse tipologie di medicinali specifici, come quelli che contengono la dapoxetina per ritardare l’eiaculazione. Grazie a questo principio attivo, i pazienti avranno la possibilità di controllare con più potere ed autonomia la durata di un rapporto sessuale.

Dopo diversi studi scientifici, infatti, è stato dimostrato come il D-Force, un farmaco che contiene dapoxetina in una dose di 60 mg, sia in grado di assicurare a chi la assume una durata che può variare tra le 4 e le 6 ore.

Che cos’è la dapoxetina?

Quando parliamo di dapoxetina, ci riferiamo ad un principio attivo che appartiene alla famiglia dei farmaci che inibiscono la ricaptazione della serotonina. Si tratta dell’unica sostanza che sia riuscita ad ottenere il consenso delle autorità regolatorie che si occupano del trattamento dell’eiaculazione precoce.

La dapoxetina è un medicinale considerato come generico e può essere acquistato anche senza la ricetta del dottore (anche se, tuttavia, sarebbe preferibile assumerlo solo su consiglio medico).

Non dimentichiamo, inoltre, che stiamo parlando di una pillola che non può essere considerata in sé come un afrodisiaco: se il paziente che la assume vuole ottenere come risultato finale un’erezione, è necessario che prima avvenga una stimolazione a livello sessuale.

Dosaggio

Il dosaggio raccomandato per l’assunzione della Dapoxetina è di una pillola da 60 mg da prendere almeno un’ora prima del rapporto sessuale; è preferibile facilitare l’operazione bevendo un bicchiere di acqua.

La pastiglia può essere assunta anche a stomaco vuoto e permette di ottenere un controllo delle proprie performance fino alle 12 ore successive. Nel caso