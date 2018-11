Cervicale: sintomi e cause

Quante volte durante la giornata ci capita, in modo quasi meccanico, di massaggiarci collo e spalle, nel tentativo di regalarci qualche minuto di sollievo da un fastidioso dolore cervicale? Non è una domanda retorica: se la risposta è un numero piuttosto alto rientriamo nel gruppo di persone, sempre più consistente, che hanno “eletto” la cervicale a centro della propria tensione muscolare ed emotiva.

Infatti quando accumuliamo molta tensione psicofisica, questa tende naturalmente a trovare un proprio punto di sfogo, che in molti casi è costituito dalla zona cervicale. La cervicale si trova fra l’osso occipitale e la prima vertebra dorsale; ha una grande mobilità, essendo composta da vertebre più piccole rispetto a quelle dorsali e lombari, che le permettono di ruotare, flettersi, inclinarsi, ma proprio per questo è anche molto delicata e soggetta ad accumulare tensioni e contrazioni muscolari. Lo stato doloroso che ne deriva si chiama cervicalgia e può riguardare solo il collo, con dolore e difficoltà nei movimenti, o estendersi al capo, provocando forti mal di testa, alle spalle e alle braccia.

Le cause del dolore cervicale

Diverse possono essere le cause all’origine del dolore cervicale: scorretti e protratti (nei banchi di scuola, in ufficio seduti alla scrivania, davanti al computer); l’eccessiva sedentarietà; lo squilibrio che può essere provocato dalla predominanza della respirazione toracica rispetto a quella addominale, più profonda e più fisiologica; anche il bruxismo (il digrignare i denti), causato da un accumulo di ansia e stress, oltre a provocare a lungo andare problemi odontoiatrici può avere ripercussioni sulla zona cervicale, essendo questa connessa all’articolazione temporomandibolare, con conseguenti infiammazioni e dolore.

Del resto non dimentichiamo che lo stress che accumuliamo durante la vita di tutti i giorni, se non impariamo a rilasciarlo, si trasformerà come in un’equazione chimica in tensioni e contratture a carico della zona lombare, dorsale, ma soprattutto, essendo quella più vicina alla testa, di quella cervicale.

Cervicale: sintomi e cause 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Leggi anche