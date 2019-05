Caffè in eccesso e caffeina: i rischi per la salute

Il caffè, amico e alleato di milioni di italiani che amano consumarlo in tantissime varianti. Lo amiamo la mattina, non possiamo farne a meno dopo i pasti, ma spesso lo utilizziamo anche come spuntino, o per tenerci svegli sul lavoro. In realtà dietro all’alto consumo di caffè vi è una vera e propria problematica che non possiamo continuare a prendere alla leggera. Se il consumo diventa un abuso, rischia di essere alquanto nocivo!

Sappiamo che al suo interno vi è la caffeina, potente “stimolante” che è bene non utilizzare in modo elevato. Vuoi scoprire il motivo? Di seguito scopriremo quali sono gli effetti negativi legati alla caffeina, e che tipo di rischi provoca per la nostra salute.

Le controindicazioni vanno a interessare una vasta quantità di persone di tutte le età: in primo luogo i bambini, seguiti poi dalle donne in gravidanza o in fase di allattamento, per arrivare poi alle persone ansiose, che soffrono di ipertensione o colon irritabile. Anche negli adulti sani, l’eccesso di caffè è causa di diversi effetti negativi che sono correlati alla presenza preponderante della caffeina nel sangue.

Quali sono i problemi causati dal caffè

Vediamo insieme una serie di effetti negativi che sono correlati alle elevate quantità di caffeina nel corpo.

L’ansia : la caffeina agisce bloccando gli effetti di una sostanza chimica del cervello, chiamata adenosina, che ci porta ad avvertire il senso di stanchezza. Attiva invece il rilascio di adrenalina e quindi dona profonda energia, andando ad ampliare la sensazione di ansia e nervosismo;

: la caffeina agisce bloccando gli effetti di una sostanza chimica del cervello, chiamata adenosina, che ci porta ad avvertire il senso di stanchezza. Attiva invece il rilascio di adrenalina e quindi dona profonda energia, andando ad ampliare la sensazione di ansia e nervosismo; Pressione alta : se consumata in alte quantità. Abituati a controllare sempre le tue reazioni fisiche;

: se consumata in alte quantità. Abituati a controllare sempre le tue reazioni fisiche; Senso d’insonnia : è vero che questa bevanda può aiutarti a stare sveglio, ma ti influenza anche nella fase del sonno. A partire dal primo pomeriggio è bene ridurne l’uso;

: è vero che questa bevanda può aiutarti a stare sveglio, ma ti influenza anche nella fase del sonno. A partire dal primo pomeriggio è bene ridurne l’uso; Rallenta la digestione : tende a causare il reflusso gastrico e l’acidità di stomaco, agendo quindi anche sulla nostra digestione;

: tende a causare il reflusso gastrico e l’acidità di stomaco, agendo quindi anche sulla nostra digestione; Fatica : sembra un’incoerenza, ma anche se fornisce energia, bere troppi caffè causa un eccessivo senso di fatica avvertita quando gli effetti si esauriscono;

: sembra un’incoerenza, ma anche se fornisce energia, bere troppi caffè causa un eccessivo senso di fatica avvertita quando gli effetti si esauriscono; Aumenta la fibrillazione e altera il ritmo cardiaco : il battito del cuore diventa così rapido e irregolare;

: il battito del cuore diventa così rapido e irregolare; Senso di dipendenza: una volta che inizi ad abituarti alla caffeina, puoi avvertire sintomi psicologici e fisici di continua richiesta di questa bevanda.

Considerazioni finali sulla caffeina

Non vogliamo chiaramente creare allarmismi. E’ possibile, infatti, consumare fino a 2 o 3 tazzine di caffè al giorno, ma vi sono persone che arrivano anche fino a 7 espressi. E il dato è abbastanza allarmante, almeno secondo quanto è stato mostrato dai test. I risultati parlano di possibili azioni cancerogene sui roditori, mentre per gli esseri umani, non si è arrivati a tanto.

Per evitare però di imbattersi nelle problematiche citate in precedenza, è consigliabile seguire la solita regola del “un po’ di tutto, ma in piccole dosi”.

Questo tipo di atteggiamento è benefico, e permette di tutelare il nostro organismo davanti a spiacevoli effetti collaterali che riguardano il caffè, ma tanti altri alimenti.