Abbigliamento per bambini: ultime tendenze

Con la primavera che ormai è alle nostre porte, vogliamo oggi parlarvi delle proposte di abbigliamento primavera estate per i più piccoli.

Normalmente quando parliamo di abbigliamento neonato, l’attenzione cade sempre sulla comodità che deve caratterizzare i capi; vediamo quindi quali sono le proposte più interessanti sul mercato.

Ovviamente con lo sbocciare della primavera, sebbene il periodo che viviamo ci porti a rimanere più frequentemente tra le mura domestiche, i capi tenderanno a prendere i più svariati colori, vivaci e fantasiosi.

Il guardaroba si riempie di capi caratterizzati dal colore, con stampe divertenti, a forma di farfalla, fenicotteri, giraffe, e anche nuvolette bianche.

Tendenze abbigliamento da casa

Facendo riferimento propio alla comodità, la proposta per l’homewear, per abbigliamento per neonato e per i bambini più piccoli consigliato per la casa, si basa su capi morbidi ed elastici, felpe con polsini e pantaloni regolabili con laccetti in vita.

Si predilige la praticità e vediamo l’utilizzo di nuovi tessuti come il jersey doppiato che permette facilità di movimento.

Si cerca fi realizzare capi funzionali caratterizzati da linee morbide e con dettagli che creano contrasti di colore in materiale gommato.

Da non dimenticare i classici capi realizzati in felpa.

Questa tendenza richiama lo stile giapponese, con linee che mettono in primo piano la libertà di movimento.

L’uniformità cromatica e le fantasie

Nell’ultimo periodo assistiamo al prevalere della tendenza che non va più ad associare i colori a maschi e femmine.

Si tende a puntare su colori unisex che si adattino indistintamente a maschietti e femminucce.

Avremo quindi capi con disegni adatti a tutti, come animali, personaggi fantastici come folletti, accompagnati da colori che si adattano a tutti senza distinzioni.

Tra i colori più utilizzati troviamo il verde, nelle sue più svariate sfumature, ben adattabile ai nostri piccoli.

Ci sono inoltre due tendenza principali, una che punta ai disegni e alle tinte fantasia, e una all’uniformità cromatica.

Nella tendenza attuale c’è posto per tutte e due le tendenze, lasciando libertà di scelta in base al proprio gusto personale.

I coordinati madre/figlio

Da tenere presente è anche lo stile coordinato tra madre e figlio, detto mini me, look ritornato in auge, e solo fino a poco tempo fa considerato fuori moda.

Tutto questo è stato rilanciato dalle mamme che esprimono il desiderio di immortalare degli indelebili momenti tra madre e figlio, accompagnati dalla vitalità e dall’allegria data dai vivaci colori della moda dedicata ai nostri bambini.

La moda ecologica e tessuti naturali

Di grande rilievo nel corso del 2021, è l’argomento che riguarda l’ambiente e l’ecosostenibilità.

La stessa moda dedicata ai bambini, cerca di porre particolare attenzione al modo in cui vengono prodotti i capi di abbigliamento, e ai materiali che vengono utilizzati.

La scelta infatti sta andando verso i tessuti naturali, proprio con lo scopo di salvaguardare l’ambiente.

Tra i tessuti più utilizzati possiamo menzionare la lana naturale, il cotone e la seta, entrambi organici, la canapa e le fibre di bamboo.

Possiamo quindi affermare che davvero il trend del 2021 per abbigliamento neonato e per i più piccoli soddisfa i più svariati gusti, e permette di poter scegliere lo stile che più riteniamo adatto per i nostri piccoli.