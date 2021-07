5 motivi per regalarsi una giornata alle terme

Le acque termali hanno tanti benefici, riducono lo stress e alleviano gli effetti di diverse patologie a carico della pelle e del sistema muscolo-scheletrico e circolatorio.

Le terme non sono solamente un luogo dove staccare la spina e rilassarsi occasionalmente. Oltre ad alleviare lo stress, infatti, le acque termali naturali hanno diverse proprietà e possono apportare benefici duraturi alle ossa, al sistema muscolare, immunitario e cardiocircolatorio. Non c’è da stupirsi del fatto che i romani in antichità considerassero le terme parte fondamentale della vita quotidiana cittadina, tanto da costruirne almeno una cinquantina nel territorio dell’impero. Per questi motivi, una giornata alle terme è l’ideale come regalo amica a tutte le età.

Per i benefici per il corpo

I benefici delle terme sono noti sin dall’antichità. I più celebri sono quelli a vantaggio dell’apparato respiratorio, che influiscono positivamente su disturbi quali sinusiti, asma, tonsilliti e raffreddore. Le acque termali alleviano i disturbi dell’apparato muscolo-scheletrico, contrastando per esempio i sintomi dell’artrite, dei reumatismi e dell’osteoporosi. Infine, le terme sono rinomate anche per l’azione rivitalizzante e lenitiva sull’epidermide, in grado di guarire problemi della pelle come le dermatiti seborroiche e atopiche.

Per l’effetto anti-stress

Lo stress è il nemico numero uno della salute, e viene ormai associato dalla scienza allo sviluppo di patologie gravi dell’organismo, primo il cancro. Alleviare lo stress significa quindi agire per il benessere di tutto il corpo, e non solo per la serenità mentale. Una giornata alle terme permette di staccare la spina e allontanarsi dai problemi quotidiani, ridurre per una volta il carico di cortisolo e ricaricare le batterie. Un’idea per un regalo amica? Andare alle terme insieme, per rilassarsi in compagnia e creare bei ricordi da custodire nel cuore.

Perché una volta all’anno è gratis

Il Servizio Sanitario Nazionale assicura a tutti i cittadini italiani un ciclo gratuito di terapia termale all’anno. Come funziona? Chi è affetto da una qualche patologia trattabile con le acque termali – dalla dermatite all’artrosi – può prenotare un ciclo di cure termali in un’unica sessione, pagando il ticket se non si è esenti. In certi casi, previa domanda da inoltrare all’INPS, si ha anche diritto al soggiorno gratuito nei centri specializzati, anche se occorre prima accertarsi che la struttura dove si desidera andare sia effettivamente in convenzione con il SSN.

Per trascorrere una giornata diversa dal solito

Le terme sono anche il luogo ideale dove trascorrere una vacanza diversa dal solito, da soli o in compagnia. In una giornata alle terme ci si può rilassare nelle acque ricche di minerali, concedersi qualche trattamento di bellezza, un massaggio o un bagno turco. Le strutture termali più organizzate sono dotate anche di aree relax e di ristorante, dove prendersi una meritata pausa gourmet.

Perché contrasta l’invecchiamento

L’azione alternata delle acque fredde e calde sulla pelle va a beneficio della pelle, che si tonifica e diventa immediatamente più liscia e luminosa; anche l’effetto anti-stress delle terme va a impattare positivamente sul benessere psicofisico in generale, facendoci apparire più sani, più belli e più forti. Alle terme è anche possibile prenotare una immersione nei fanghi anti-aging, un’argilla speciale con proprietà idratanti e tonificanti.