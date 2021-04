Whey Protein: cosa sono, quali assumere e come usarle correttamente

Nell’ambito dell’integrazione sportiva, sta prendendo sempre più piede l’utilizzo delle Whey Protein. Merito delle loro proprietà, e dei benefici che è possibile ottenere, se assunte in tempi, modalità e dosaggi appropriati, tanto nel bodybuilding quanto in caso di dimagrimento.

Whey Protein: cosa sono e quando assumerle

Si tratta di integratori a base di proteine in polvere, estratte dalla prima filtrazione del latte: il siero. La principale caratteristica nutrizionale delle Whey Protein è la rapida assimilazione, e il rilascio degli aminoacidi nel sangue nel più breve tempo possibile.

Le Whey Protein contengono, al loro interno, anche svariati macronutrienti, come Beta-Lattoglobuline, Siero albumine, Alfa-Lattoalbumine e immunoglobuline, fondamentali per lo sportivo che svolge allenamenti intensi per la costruzione della massa muscolare o come preparazione atletica. Esistono, pertanto, diverse formulazioni adatte ad ogni finalità: dalle classiche proteine che prevedono un rilascio concentrato di aminoacidi ramificati, agli integratori innovativi composti da siero di latte isolato o da siero concentrato.

Le Whey Protein non servono solo a favorire lo sviluppo muscolare. Sono sempre più spesso impiegate anche come sostegno alla dieta. Questo perché incrementano la lipolisi, all’interno di regimi alimentari a basso contenuto calorico, supportando i muscoli. Sostengono le cellule affinché possano duplicarsi, incentivando il volume della massa per iperplasia; facilitano la produzione di ormoni come la somatotropina e il testosterone, in grado di ottimizzare la capacità cellulare di intercettare i substrati plastici; accrescono la resistenza fisica, scongiurando il rischio di cedimento muscolare; innalzano le difese immunitarie, rendendole più efficaci.

Integratori di Whey Protein: come scegliere i migliori

Per riconoscere un integratore proteico di qualità, basta osservarne le peculiarità. Innanzitutto, è caratterizzato da un elevato contenuto di Bcaa, aminoacidi ramificati, fonti nutrizionali indispensabili per l’organismo, al fine di sostenere la sintesi proteica, e attivare i meccanismi di recupero e ricostruzione dei muscoli danneggiati dall’allenamento. Ecco perché le Whey Protein vengono definite ad alto valore biologico. Sono, inoltre, estremamente solubili e digeribili, pratiche da utilizzare.

Si distinguono per il basso o nullo contenuto di grassi e zuccheri semplici. Se abbinate a carboidrati ad alto indice glicemico e taurina, o ad acido alfa lipoico, agevolano l’ingresso degli aminoacidi nelle cellule, garantendo un anabolismo più veloce ed efficiente. Proprietà che fanno delle Whey Protein un supplemento d’integrazione alleato della nostra salute, anche perché prive di contaminanti e allergeni di varia natura.

Tutte caratteristiche che troviamo nelle proteine idrolizzate senza lattosio di Nutrition Center, integratori certificati, utilizzati da sportivi di tutte le discipline, e provenienti dalle migliori marche di tutto il mondo. Sono ottenute attraverso un processo chimico, meglio conosciuto come idrolisi o predigestione, realizzato mediante enzimi che dimezzano il numero di legami tra gli aminoacidi, generando peptidi, gruppi composti da massimo 10 aminoacidi. Questo rende le proteine idrolizzate senza lattosio più facili da digerire e da assorbire, soprattutto a colazione o post allenamento, quando il metabolismo ha bisogno di essere rifornito in breve tempo. Possono essere prodotte a partire da Whey isolate o concentrate. In questo caso, sono migliori poiché senza impurità.

Come assumere le Whey Protein

Il momento perfetto per l’assunzione di Whey Protein è il post workout: in particolare, entro 30 minuti dalla fine dell’allenamento. Così facendo, è possibile sfruttare al meglio la finestra anabolica, stimolando la sintesi proteica, utile al recupero muscolare. Oppure al mattino, appena svegli: dopo ore di digiuno, se prima di andare a dormire vi è stato un consumo significativo di caseine, le Proteine Whey si rivelano un toccasana dal momento che contrastano il catabolismo notturno.

C’è da ricordare che gli integratori non sostituiscono l’alimentazione, ma se l’obiettivo è perdere peso, le Whey Protein possono essere consumate al posto di un pasto quotidiano, o come alternativa valida ai cibi spazzatura se non possiamo sederci a tavola e siamo per strada. O ancora: come spuntino per aumentare l’introito proteico della dieta ed incentivare la costruzione muscolare nel bodybuilding.

Un capitolo a parte riguarda, invece, i dosaggi. In genere, il suggerimento è quello di assumere 30gr di proteine del siero del latte alla volta e non di più, perché altrimenti il nostro corpo potrebbe non essere in grado di assimilarle. In realtà, è possibile trovare confezioni di Whey Protein in cui si consigliano anche “porzioni” di 40-45gr.

Quando, come in questo caso, la carica proteica supera la media indicata, la capacità di assorbimento può variare in base a diversi fattori: l’età; il livello del metabolismo basale; la percentuale di massa magra; se il soggetto in questione è uno sportivo o è sedentario. Il fabbisogno proteico giornaliero e la capacità di assimilazione di un individuo giovane, infatti, sono di gran lunga superiori rispetto a quelli di un individuo adulto o anziano. Occorre, infine, tenere sempre a mente quanto tempo dopo l’assunzione delle Whey Protein si consuma il primo pasto solido, in relazione alle tempistiche di assimilazione delle proteine utilizzate.