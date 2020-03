Un Poliambulatorio moderno e funzionale, vi presentiamo Ariminum

Ti presentiamo Ariminum il Poliambulatorio moderno e funzionale nel campo odontoiatrico e nella medicina estetica. Ariminum è un Poliambulatorio con sede a Rimini che ha scelto di offrire ai propri pazienti un’esperienza medica diversa dal solito. Possiamo notare la differenza, tra questo Poliambulatorio e tutti gli altri, non appena varchiamo la soglia dell’edificio. Appena entrati noterete la vitalità degli ambienti, i colori scelti totalmente differenti dalle classiche tonalità che troviamo negli studi medici e l’arredo comodo e confortevole, per regalare benessere e serenità ai pazienti. Musica rilassante in tutte le aree del centro, zone dedicate al relax e al ristoro per pazienti e dipendenti e soprattutto personale qualificato e competente pronto ad assisterti in ogni tuo passo.

Cosa offre il centro medico?

Il Poliambulatorio è in grado di offrire prestazioni medico odontoiatriche e di medicina estetica. Le sale mediche sono attrezzate con strumentazioni altamente tecnologiche per offrire ai pazienti trattamenti di elevata qualità. Ogni strumentazione è soggetta a protocolli di sicurezza igienici, garantendo al paziente il massimo della cura e della precisione.

Un punto di forza di Ariminum è la possibilità di poter usufruire di diverse tipologie di anestesia, così da permettere a tutti i pazienti un’esperienza medica priva di dolore. Proseguendo su questa linea, il centro, mette a disposizione dei propri pazienti, sia adulti che bambini, la possibilità di utilizzare la sedazione cosciente per eliminare anche il più piccolo sintomo dell’ansia. In questo modo anche la persona più paurosa potrà affrontare il trattamento odontoiatrico nel benessere e nel rilassamento totale.

Ariminum è inoltre provvisto di sala radiografica digitale, perfettamente attrezzata per eseguire gli esami specifici, come la TAC, molto spesso richiesti in ambito odontoiatrico. In questo modo il paziente ha la possibilità di contenere i costi e i tempi di attesa, svolgendo esami e cure comodamente nello stesso poliambulatorio.

Altri servizi del Poliambulatorio Ariminum

Il Poliambulatorio offre anche servizi legati alla Medicina Estetica. I servizi del centro Ariminum sono tutti pensati per ridare benessere e per curare la propria bellezza e il proprio sorriso in un unico centro.

Perché è così speciale Ariminum?

Ariminum si differenzia da tutti i suoi competitors perché è sviluppato sul principio di benessere sia dei suoi pazienti, che dei suoi professionisti. Ogni professionista ha infatti la possibilità di lavorare con i migliori macchinari e con assistenti competenti e altamente formati, permettendo di massimizzare i risultati del suo lavoro.

Il paziente invece, grazie al principio del benessere su cui è fondato il Poliambulatorio Ariminum avrà la possibilità di eliminare tensioni, ansia e disagi fisici spesso presenti al solo al pensiero di recarsi da un odontoiatra per eseguire un controllo. L’attenzione di Ariminum nei confronti del paziente e del suo stato d’animo e la semplicità con cui eseguire controlli e cure, trasforma quella che solitamente è un’esperienza spiacevole in un momento rilassante e gradevole, che ti farà cambiare opinione sugli ambulatori dentistici.