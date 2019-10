Capita spesso di sentir parlare di testosterone alto in gravidanza, ma secondo una ricerca medica non è una brutta notizia. Infatti, le donne che in gravidanza presentano alti livelli di testosterone, hanno maggiori probabilità di partorire figli più che intelligenti.

Il testosterone in gravidanza

La conferma arriva direttamente dalla tesi esplorata da una ricerca effettuata in Canada, le notizie arrivano dalla squadra di Mrazki Martin il professore che segue gli studi. Secondo le informazioni rilasciate, il testosterone nelle donne è considerato un ormone cattivo, con alti livelli che sono associati a problemi fastidiosi come acne o capelli grassi o come irsutismo, diabete e ipertensione.

Con l’abbondanza di testosterone in gravidanza ha effetti sulla prole come più rischio di allergia ed, in casi estremi, forme di autismo. Gli studiosi canadesi hanno invece ipotizzato come l’ormone in questione potesse potenziare alcune regioni del cervello, provocando un balzo in avanti del QI.

Le analisi sull’aumento di testosterone

Le analisi che hanno confermato questa tesi hanno analizzato diversi bambini a volte dotati di capacità mentali sopra la media. Dopo aver effettuato dei test e delle risonanze magnetiche è stato mostrato come elevati livelli di testosterone nella madre, portano alla nascita di bambini con un quoziente di intelligenza interessante.

Secondo la ricerca del Professor Mazik, il testosterone sembra influenzare l’emisfero destro, dove il pensiero astratto, quello scientifico, razionale e matematico ha sede. Sono state trovate numerose prove che parlano chiamo: nei bambini precoci si ha un sistema di cellule celebrali molto sviluppato ma limitato nel lobo destro del cervello.

L’unica cosa che viene sconsigliata dal professore è quella di aumentare in maniera artificiale il testosterone nella speranza di partorire un piccolo genio. Sono iniziati sono nelle ultime settimane i test e per questo motivo i risultati sono ancora da verificare.

Da considerare che da molti studiosi il testosterone è conosciuto come potenziale colpevole di malattie della prole con difetti del sistema immunitario, autismo e sindrome Asperger. A riguardo la squadra di studiosi conferma che il testosterone aumenta lo sviluppo da parte del cervello legata al pensiero logico e scientifico e ostacola quella della parte legata alla comunicazione e interazione sociale.

Ovviamente non ci resta che attendere i risultati di altre tesi.