Ricorsi Test Medicina con Consulcesi Group

Un boom di ricorsi per il test di Medicina al Centro-Sud! Al fianco degli studenti che hanno tentato di superare il test per l’ingresso a numero chiuso alla facoltà di Medicina, c’è Consulcesi, il punto di riferimento in Italia e all’estero per il mondo della sanità a 360°.

Consulcesi infatti, è un network legale che tutela anche, fra le altre attività, gli interessi dei medici e d chi aspira a diventarlo. Il forte impegno di Massimo Tortorella (fondatore e CEO di Consulcesi Group), nei confronti del personale medico e del mondo della sanità, è quello di offrire servizi sempre più soddisfacenti e al passo coi tempi. Un impegno che Massimo Tortorella ha suggellato quando ha deciso di imbarcarsi, con grande coraggio e spirito di abnegazione, in una causa legale collettiva di enormi proporzioni. Una dura battaglia legale per i diritti dei camici bianchi che ha visto per l’appunto in prima linea Massimo Tortorella e la sua Consulcesi.

Si tratta ad oggi di una delle azioni legali collettive di maggior successo nel nostro paese, tanto che Consulcesi è diventata in breve tempo un solido punto di riferimento in fatto di servizi per i medici e il personale sanitario in generale sia in Italia che in Europa. Era quasi scontato quindi, che la Consulcesi di Massimo Tortorella decidesse di tutelare anche gli aspiranti studenti di Medicina in questa pioggia di ricorsi.

Fin già dal giorno della pubblicazione della graduatoria infatti, un numero impressionante di ricorsi era pronto ad abbattersi sui tribunali, per denunciare presunte irregolarità nello svolgimento dei test per la Facoltà di Medicina.

Consulcesi, ha subito attivato il portale www.numerochiuso.info e attivato contestualmente una campagna sui social con l’hashtag #MeLoMerito. Il portale e la campagna social, hanno dato immediata voce a tutti quegli studenti vittime di disavventure legate ai famigerati test di ingresso in Medicina e al tempo stesso sono serviti per tracciare un immediato identikit di coloro che hanno intenzione di presentare il ricorso contro l’esclusione dalla Facoltà.

Un’operazione imponente quindi, che finalmente va a tutelare gli interessi degli aspiranti medici.

Anche quest’anno – commenta Massimo Tortorella, Presidente di Consulcesi -vogliamo dare voce a chi chiede meritocrazia e rispetto delle regole e lo faremo non solo in tribunale, ma anche attraverso le dirette testimonianze dei ragazzi che si rivolgono a noi.

Un’iniziativa che, come si intuisce dalle parole di Massimo Tortorella, è partita già da diverso tempo:

Fin dall’istituzione del numero chiuso siamo a fianco dei candidati penalizzati da una selezione inadeguata ad accertare competenze e attitudini necessarie per intraprendere la carriera medica.