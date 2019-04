Quale migliore crema per emorroidi esterne utilizzare e perché?

Quale migliore crema per emorroidi esterne possiamo utilizzare per alleviare gli sgradevoli sintomi? La malattia emorroidaria implica una eccessiva dilatazione dei vasi sanguigni emorroidari, e può provocare gonfiore, dolore e prurito. Vediamo come agire localmente per alleggerire il fastidio.

Perché utilizzare una crema per trattare le emorroidi esterne?

Una crema antiemorroidaria può essere utile in associazione a una terapia medica mirata, per alleviare la fastidiosa sintomatologia del disturbo emorroidario. Il prodotto che sceglieremo agirà sui sintomi del disturbo favorendone la riduzione, specie in fase acuta.

Ricordiamo che le emorroidi sono cuscinetti di tessuto vascolare, naturalmente presenti nel canale anale. Esse possono gonfiarsi e infiammarsi, rendendo difficili le nostre attività quotidiane. La migliore crema per emorroidi esterne dovrebbe dunque contribuire ad alleviare questi sintomi:

Prurito anale ;

; Dolore ;

; Congestione e gonfiore (aumento del flusso sanguigno);

Quali caratteristiche deve avere una valida crema antiemorroidaria?

In commercio esistono numerosi prodotti. Vediamone insieme una panoramica:

Cortisonici . Esercitano un’azione antinfiammatoria.

. Esercitano un’azione antinfiammatoria. Anestetici locali. Contribuiscono ad attenuare dolore e prurito nella zona ano- rettale.

Contribuiscono ad attenuare dolore e prurito nella zona ano- rettale. Vasocostrittori . Agiscono sui vasi sanguigni, riducendone la dilatazione, con diminuzione dell’afflusso di sangue e attenuazione della congestione.

. Agiscono sui vasi sanguigni, riducendone la dilatazione, con diminuzione dell’afflusso di sangue e attenuazione della congestione. Protezioni . Agiscono formando una barriera protettiva sulla zona ano- rettale, con attenuazione di infiammazione, prurito e dolore.

. Agiscono formando una barriera protettiva sulla zona ano- rettale, con attenuazione di infiammazione, prurito e dolore. Antisettici . Agiscono inibendo la diffusione di microrganismi infettivi.

. Agiscono inibendo la diffusione di microrganismi infettivi. Flavonoidi. Agiscono aumentando il tono dei vasi emorroidari, riducendo la capacità delle vene, rafforzando i capillari, e sembrano avere un’azione antinfiammatoria.

In particolare, se il nostro disturbo è dato da emorroidi esterne in fase iniziale, sarà consigliabile scegliere un prodotto che svolga tre azioni principali:

Azione anestetica locale per ridurre dolore e prurito ;

; Azione antinfiammatoria e antipruriginosa per mitigare dolore, gonfiore e secchezza pruriginosa;

Azione anticoagulante per contrastare e prevenire la formazione di coaguli di sangue o trombi.

Le buone abitudini che possono contribuire ad alleviare fastidio e disagio

Parallelamente all’utilizzo della migliore crema per emorroidi potremo introdurre qualche buona abitudine nel nostro stile di vita. Il nostro scopo sarà ridurre la sintomatologia fastidiosa e prevenire un peggioramento della situazione locale. Ecco cosa è consigliabile fare:

Seguiamo una dieta ricca di frutta e verdura , in modo da facilitare il transito intestinale, prevenendo il rischio di stipsi.

, in modo da facilitare il transito intestinale, prevenendo il rischio di stipsi. Beviamo acqua . Un apporto di almeno 1, 5 litri al giorno contribuirà a idratarci, rendere elastica la nostra pelle e ammorbidire le feci, facilitandone l’espulsione.

. Un apporto di almeno 1, 5 litri al giorno contribuirà a idratarci, rendere elastica la nostra pelle e ammorbidire le feci, facilitandone l’espulsione. Svolgiamo un regolare esercizio fisico per favorire il ritorno venoso e agevolare il regolare transito intestinale.

per favorire il ritorno venoso e agevolare il regolare transito intestinale. Curiamo l’igiene intima, con l’utilizzo di un detergente delicato diluito in acqua tiepida.

Ricordiamo di chiedere indicazioni ulteriori al nostro medico, il quale potrà eventualmente indirizzarci presso uno specialista.