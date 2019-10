Prendersi cura della propria salute senza spendere nulla

Quanto cosa oggi prendersi cura della propria salute? Tanto, troppo. Oppure niente. Tutto sta a cercare nel posto giusto quello che ci serve. La rete internet è infatti oggi uno scrigno di campioni omaggio e offerte di ogni genere e se si sa dove cercarli, si può avere tutto quello che ci serve per il nostro benessere senza spendere un centesimo: da prodotti di cosmesi, erboristeria e farmaceutica alle visite mediche gratuite, dalle lenti a contatto e le creme per la pelle all’acqua termale, dagli assorbenti ai cateteri vescicali passando per i kit per le mamme in dolce attesa, test per verificare la durezza dell’acqua e guide farmaceutiche.

Sono due le modalità con cui si possono ottenere campioni omaggio: la prima è quella – più classica – del coupon da stampare o scaricare sullo smartphone e presentare poi in negozio, la seconda è quella di ricevere i regali direttamente a casa; un terzo sistema per poter usufruire gratuitamente di questo genere di prodotti è quello di diventare “tester” delle aziende che li commercializzano.

C’è poi un modo per poter avere sempre a disposizione tutte le offerte che possono interessare senza perdere tempo in lunghe ricerche: è quella di utilizzare siti internet come Supercampione.it. Si tratta di portali web interamente dedicati alla selezione e raccolta di campioni omaggio, buoni sconto, concorsi a premio e offerte speciali. Questo genere di siti – che stanno popolando sempre di più il web – permette di conoscere sempre le offerte che interessano divise già per categoria, rilievo, scadenza e modalità.

Campioni omaggio da richiedere online

Un metodo comodissimo per ricevere regali online è quello di registrarsi ai portali delle aziende che li producono. Basta lasciare i propri dati nell’apposito format per ricevere gratuitamente a casa il campione omaggio. Nel caso in cui venga richiesto di coprire le spese di spedizione, la cosa è indicata molto chiaramente e non si rischiano, quindi, brutte sorprese.

Tra i campioni omaggio che si possono ricevere gratuitamente a casa in questi giorni ci sono i cosmetici Honky Donky e Lancaster, il kit per lo svezzamento della Mellin e quelli per neomamme Dolce Attesa e Qui Mamme Club che comprende tre numeri della rivista Io e il mio bambino, la Newsletter di crescita e uno sconto di 10 euro sui prodotti di Quimamme Shop ma anche il profumo Vichy Mineral 89, i campioni omaggio degli assorbenti Soffisof, AMioAgio, Serenity e Tena Lady, Drynites e Huggies, ma anche i cateteri vescicali SpeediCath Compact. E ancora i campioni omaggio del disodorante Jamp, ma anche dell’olio d’oliva Mazzarino, il test per misurare la durezza dell’acqua di Brita e la guida BFarma.

Coupon da presentare in negozio

Tra i regali che si possono ricevere scaricando ed esibendo il coupon, invece, ci sono i cosmetici Aleodermal, 5 omaggi beauty che si possono avere con l’ultimo numero di Donna Moderna, e lenti a contatto Alcon e quelle Acuvue. E ancora le creme Cremaholics di Kiehl’s e l’acqua termale Avène.

Diventare tester

Sono tante poi le aziende che cercano dei volontari disponibili a sperimentare i loro nuovi prodotti non ancora messi sul mercato: il loro compito sarà valutarli in anteprima e promuoverli attraverso il passaparola o i social. Per diventare tester ci si può iscrivere ad appositi contest che vengono promossi regolarmente. Se si viene selezionati si riceveranno i prodotti gratis direttamente a casa.

Tra le aziende che stanno selezionando tester in questi giorni c’è la Nivea per il nuovo olio struccante, e la Davines per il suo nuovo shampoo. Bottega Verde cerca volontari che vogliano sperimentare il nuovo rossetto liquido e Bioderma per la nuova acqua miscellare Sensibio H20 mentre Phyto mette a disposizione il nuovo trattamento per capelli bianchi RE30.

Infine Matt cerca tester per i nuovi integratori sportivi e Kerastase per il nuovo trattamento per capelli, Bioluma per la nuova linea di cosmetici e Legerity per la nuovissima crema per capelli.