Prendersi cura dei nostri anziani: soluzioni familiari o case di riposo

Ciò che io sono oggi, tu sarai! E’ la frase che ci siamo sentiti ripetere tante, tantissime volte dai nostri nonni o genitori anziani. E’ un’affermazione emblematica, poiché ci spiega quanto sia importante prendersi cura dei nostri anziani, sia che siano autosufficienti, che non autosufficienti. Considerare l’assistenza sanitaria professionale è, spesso, una soluzione importante per quelle famiglie che non possono essere presenti come vorrebbero.

Del resto, nel nostro Paese, più del 21% della popolazione ha superato i 65 anni, e nel giro di pochi anni (entro il 2050) si conta una percentuale del 34%. Ma in che modo è possibile prendersi cura dei nostri anziani, per garantir loro una vita serena e felice?

Residenza per anziani

Qualora tu non abbia, la possibilità di seguire da vicino il tuo caro, è bene fare una scelta precisa, che preveda l’intervento di una struttura ad hoc. Scegli sempre l’interlocutore giusto, andando a effettuare una ricerca tra le migliori risorse del territorio. Tra queste abbiamo notato, per esempio, una residenza per anziani Firenze, dove troviamo una realtà come Villa del Sole, casa di riposo per anziani che li accudisce a 360°.

Lo staff si prende cura degli anziani all’interno di un edificio che si affaccia su un paesaggio tranquillo e magico, quello dell’Appennino Tosco-Emiliano. Viene garantito un supporto sociale e sanitario per migliorare il benessere psico-fisico degli ospiti, utilizzando anche specifiche attività ricreative quotidiane.

Come accudire un anziano in casa?

In base al livello di autonomia del nostro anziano, è bene saper garantire reali necessità durante il giorno e soprattutto durante la notte. E’ giusto evitare che si facciano male, e quindi preservarli da cadute e infortuni, oltre ad essere certi che prendano i farmaci giusti negli orari richiesti. E’ compito quindi dei familiari capire e analizzare quali sono le esigenze del proprio caso, così da poter offrire sempre assistenza massima, anche in casa.

Occorre sempre individuare l’aiuto più adeguato in base alle capacità della persona: considera che, se soffre di malattie cognitive e degenerative, non basterà solo l’intervento di un familiare. Bisognerà anche scegliere figure professionali che eseguano un aiuto quotidiano, operando a domicilio.