Obesità e sessualità: deficit dell’erezione dovuti al sovrappeso

Le problematiche legate all’obesità sono molteplici, e oltre ad essere di natura estetica e aumentare il rischio di incorrere in gravi problemi di salute possono compromettere le performance sessuali.

A sostenere lo stretto legame che c’è tra obesità e sessualità è proprio la scienza: numerosi studi hanno dimostrato una preoccupante connessione fra sovrappeso e deficit dell’erezione.

Infatti, gli studi hanno dimostrato che anche una perdita parziale di peso nei soggetti in sovrappeso produce un sensibile miglioramento della funzione sessuale.

Per approfondire l’argomento e per scoprire quali sono i migliori rimedi naturali per i deficit dell’erezione dovuti all’obesità consigliamo la visione di siti specifici come ad esempio https://vasodilatatorinaturali.it/.

Cause di natura psicologia e organica

Le cause che influiscono nel generare la disfunzione erettile in un soggetto obeso sono sia di natura psicologica che organica.

Dal punto di vista psicologico l’obesità può causare problemi di ansia, autostima, depressione, e perfino un sentimento di vergogna che la persona in sovrappeso prova verso il proprio corpo.

Questi conflitti psicosessuali possono condurre all’isolamento, ad auto convincersi di non poter piacere a nessuno e al timore di non riuscire a soddisfare il partner.

Di conseguenza, questa percezione alterata genera scarso interesse e una vita sessuale scialba.

L’eccitazione viene influenzata da queste sensazioni negative e in alcuni casi l’obesità può rendere il partner meno attraente.

Dal punto di vista organico, invece, vengono coinvolti i vasi sanguigni e il sistema endocrino metabolico infatti, il tessuto adiposo cambia alcuni parametri vascolari che rendono possibile l’erezione naturale.

Inoltre, gli uomini obesi tendono ad avere più bassi i livelli del testosterone nel sangue, un ormone fondamentale per regolare non solo l’organismo, ma anche la sfera sessuale.

Ad un livello basso di testosterone corrisponde un minore desiderio sessuale, quindi anche una compromissione dell’attività del testicolo, della libido e può causare l’insorgere di disfunzione erettile ed eiaculazione precoce.

Un altro fattore da non sottovalutare è un aumento della glicemia, che spesso si accompagna al sovrappeso.

È risaputo che un paziente diabetico su tre soffre anche di disfunzione erettile.

Altri fattori che devono destare allarme per una buona salute sessuale sono anche l’ipertensione e il colesterolo alto.

Come trattare il deficit erettile in caso di obesità

Alcune volte accade anche che il tessuto adiposo che si forma sopra la zona pubica può nascondere il pene e rendere difficoltosa la penetrazione.

Anche i problemi generati dalla mancata soddisfazione sessuale contribuiscono a peggiorate il deficit dell’erezione e gli uomini obesi spesso non sanno cosa fare per risolvere la situazione.

Obesità e sessualità, come visto, sono strettamente correlate, tuttavia in questi casi il deficit erettile interessa nella maggiore parte dei casi uomini di età compresa tra 55 e 75 anni.

E’ comunque doveroso sottolineare che la disfunzione erettile non è una malattia vera e propria, ma una condizione generata da altri fattori, come nel caso dell’obesità che indirettamente complica il funzionamento della sfera sessuale.

In questi casi, quindi, si può ricorrere ad eliminare la principale causa dell’abbassamento del testosterone, ovvero l’aumento di peso, magari con l’utilizzo di una dieta dimagrante specifica.

Per uscire da questa situazione si raccomanda quindi una riduzione del peso corporeo, accompagnata da un’attività fisica regolare, e se necessario anche da una terapia per ripristinare il testosterone.

In conclusione, per eliminare il deficit erettile bisogna modificare lo stile di vita ed eliminare tutte le abitudini e le sregolatezze che spesso portano a prendere peso quasi senza accorgersene.

Prevenire l’obesità è dunque la scelta migliore per evitare che possa influire negativamente sulla sfera sessuale.

Per questo condurre uno stile di vita sano ed equilibrato è fondamentale, per allontanare la disfunzione erettile e risolvere quindi sia i problemi di natura psicologica che organica.