Mal di schiena: le cause e come si può presentare il dolore

Il dolore alla schiena è una delle più fastidiose problematiche che si possano provare. Si tratta di un blocco che colpisce generalmente la zona lombare, oppure è causato da un progressivo indolenzimento che porta a ridurre la possibilità di movimento di una persona. Spesso è il campanello di allarme per scoprire anche eventuali problemi legati alla colonna vertebrale e, più in generale, ai muscoli che la sorreggono. Hai mai sofferto di dolori o infiammazione lombare, muscoli, vertebre, schiena alta e bassa? Uno sforzo di troppo, un colpo di freddo o uno strappo possono essere davvero il tuo nemico numero uno.

Come si manifesta il mal di schiena

In base alla sintomatologia si può avvertire un dolore che va dal lancinante all’indolenzimento muscolare, fino ad arrivare a un dolore che chiama in causa anche l’uso delle gambe. In alcuni casi il mal di schiena può essere il campanello di allarme di un problema più grande. Devi quindi abituarti a considerare se viene associato a:

Febbre alta;

Blocco renale o intestinale;

Un incidente o una caduta recente.

In altri può anche essere accompagnato da una serie di sintomi come l’indebolimento fisico, la perdita di sensibilità o un intorpidimento. Potrebbero quindi esserci dei problemi ai nervi e al sistema nervoso centrale.

Differenze tra donne e uomini

È vero che normalmente le cause sono le stesse, ma a volte, le donne che soffrono di mal di schiena, soprattutto circoscritto nella parte bassa, possono nascondere altri problemi. Tra questi citiamo le disfunzioni ovariche e l’endometriosi. C’è anche da dire che nel periodo mestruale o poco prima del suo arrivo, tale sensazione è spesso provata proprio nella zona lombare. È quella parte del nostro corpo che chiamiamo “renale”.

Diverse tipologie di dolore alla schiena

Come riportato nella seguente infografica le aree della schiena sono molto differenti tra di loro e ogni zona causa un dolore differente.

Le diverse tipologie del dolore sono:

Celvicalgia

Dorsalgia

Lombalgia

Dolore sacrale

Va specificato che ognuno può essere interessato contemporaneamente da diversi distretti della colonna vertebrale e della muscolatura connessa. Come al solito si consiglia di non utilizzare cure fai da te ma sentire sempre il parere del proprio medico.