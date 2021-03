Infiammazione e dolore alla schiena: rimedi e cause

Il mal di schiena è forse uno dei disturbi più diffusi al mondo. Gran parte della popolazione adulta soffre infatti di infiammazioni e dolori diffusi alla schiena che possono avere diverse cause. A partire dalla postura errata, dagli sforzi eccessivi oppure da uno stile di vita sedentario, così come da problemi legati alle articolazioni o alle ossa della colonna vertebrale. In ogni caso il mal di schiena è un problema molto comune e le cause riguardano principalmente l’area lombare. Lì infatti insiste maggiormente il peso del nostro corpo anche se sono molto frequenti dolori legati alla regione cervicale e toracica o che interessano solo il lato sinistro o destro della schiena alta.

La lombalgia, ad esempio, è uno dei disturbi più frequenti legati al mal di schiena e può essere acuta quando ha una durata inferiore alle 6 settimane, sub cronica quando va dalle sei alle dodici settimane e cronica quando dura più di dodici settimane. La lombalgia cronica può essere molto fastidiosa e può portare anche alla modifica della postura generale in modo da evitare le posizioni dolorose. In questo caso, però, non si fa altro che peggiorare la situazione generale.

Il mal di schiena però può dipendere anche dalla lombo sciatalgia, ossia dall’infiammazione del nervo sciatico. Una condizione molto comune e molto dolorosa che va trattata in maniera repentina per evitarne il peggioramento generale.

Rimedi per il mal di schiena

Per combattere il mal di schiena è possibile ricorrere a diversi rimedi. Innanzitutto, gli esperti consigliano di cominciare ad assumere una corretta postura e di ridurre il tempo di utilizzo di scarpe scomode o con il tacco alto. Anche l’alimentazione recita un ruolo fondamentale in quanto è importante bilanciare la dieta comprendendo alimenti ricchi in fosforo e calcio, alimenti alcalinizzanti e fonti di collagene.

Quando il mal di schiena è molto intenso è importante sottoporsi a sedute di massoterapia che possono essere utili sia per il rilassamento dei muscoli sia per il miglioramento della circolazione sanguigna. Per migliorare il riposo notturno è consigliabile utilizzare un materasso ortopedico ed utilizzare applicazioni locali di calore per ridurre gli spasmi muscolari.

Dal punto di vista medicinale il consiglio è di optare per farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), che già a bassi dosaggi possono essere molto efficaci contro il dolore e l’infiammazione che portano al mal di schiena.

Ovviamente prima di proseguire con questa terapia è consigliabile rivolgersi al proprio medico in modo da ricevere subito l’autorizzazione per assumere i farmaci per combattere il mal di schiena. Anche le sedute di fisioterapia possono essere molto utili visto che possono consentire di alleviare ancora più rapidamente il dolore e recuperare in fretta la funzionalità della schiena.