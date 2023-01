In che modo le Sirtuine riducono la resistenza insulinica nel diabete

Le Sirtuine sono delle proteine prodotte spontaneamente dal nostro organismo. Diversi studi hanno dimostrato che sono in grado di svolgere numerose funzioni tra cui rallentare l’invecchiamento cellulare e intervenire sul metabolismo. Tuttavia, possono anche essere utili per chi soffre di diabete in quanto riducono la resistenza insulinica. Scopriamo insieme le loro funzioni principali e il legame tra Sirtuine e questa malattina cronica.

Le funzioni principali delle Sirtuine

Le proteine Sirtuine svolgono un’importante attività enzimatica che è responsabile delle funzioni fisiologiche del dimagrimento. Esse, infatti, agiscono direttamente sulla resistenza all’insulina, ossia quel processo che si attiva quando ingeriamo alimenti contenenti zuccheri o carboidrati raffinati.

Ma non solo. Le Sirtuine entrano in azione anche in situazioni di stress e restrizione calorica. Ciò vuol dire che favoriscono una migliore resistenza allo stress ossidativo e che rendono più efficienti il funzionamento del metabolismo e i processi di rigenerazione cellulare.

In sostanza, possiamo riassumere che le principali funzioni delle Sirtuine sono:

attivazione dei processi di consumo energetico attingendo dalle riserve adipose e ricavando dal grasso in eccesso l’energia;

proteggono le cellule dagli stress metabolici;

regolare il processo di invecchiamento.

Inoltre, le Sirtuine sono importanti indicatori dello stato metabolico poiché vengono prodotte quando c’è scarsità di nutrienti.

Ma non è finita qui perché le proteine Sirtuine che si trovano nel nostro organismo svolgono persino un ruolo di primo piano nella prevenzione di patologie come l’iperglicemia, il diabete, l’obesità e la sindrome metabolica. Per questo motivo, vogliamo parlarvi del ruolo di questa proteina nel diabete.

Il ruolo delle Sirtuine nel diabete

Chi soffre di diabete mellito è consapevole che è una malattia cronica che mette l’organismo nella condizione di non produrre sufficiente insulina o di non risponderle normalmente.

Quando ciò succede si registrano livelli eccessivamente elevati di zucchero (glucosio) nel sangue. Conseguentemente la diuresi, quindi l’eliminazione delle urine, e la sete aumentano e quello che si rischia è di perdere peso anche senza volerlo.

Sfortunatamente, con il passare del tempo una condizione come questa diventa incontrollabile favorendo, allo stesso modo, altre malattie metaboliche complesse. La buona notizia è che le Sirtuine, che si attivano tipicamente durante la restrizione calorica, giocano un ruolo fondamentale nell’ottimizzare l’effetto dei livelli di glucosio nel sangue di chi soffre di diabete. Di Sirtuine esistono di diversi tipi e alcune di esse sono note proprio per la regolazione della fisiopatologia della condizione diabetica.

C’è da dire, però, che il ruolo di altre Sirtuine nella comprensione della funzione e del meccanismo di regolazione nel diabete mellito è ancora in via di sviluppo. Ciò non toglie che tra Sirtuine e diabete ci sia una relazione e che per questo, ma anche per tutte le loro altre funzioni, vale la pena attivarle.

Per farlo basta seguire la giusta dieta, fare esercizio fisico con costanza, e magari aiutare la produzione e attivazione naturale del nostro organismo tramite l’assunzione di integratori regolarmente certificati. Anche perché, purtroppo, dai 30-35 anni in poi la naturale produzione di Sirtuine nell’organismo inizia a diminuire.