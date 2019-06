Fermenti lattici per bambini con disturbi intestinali: cosa scegliere e perché?

I nostri piccoli hanno problemi intestinali? Quali fermenti lattici per bambini con disturbi intestinali possiamo scegliere? Vediamo come provvedere alla salute intestinale dei nostri bimbi.

Fermenti lattici contro i problemi intestinali: quale correlazione?

La salute e l’equilibrio del nostro intestino sono molto importanti per la salute del nostro organismo. Il tratto gastrointestinale, infatti, è colonizzato da una grande quantità di microrganismi, in parte benefici e in parte potenzialmente dannosi, in equilibrio tra loro e con il nostro organismo.

Può accadere che l’equilibrio intestinale si rompa, con una conseguente alterazione della microflora intestinale e l’insorgenza vari disturbi. Ciò vale sia per gli adulti, sia per il delicato intestino dei bambini. I fermenti lattici vivi sono batteri buoni i quali, se ingeriti, concorrono a ripristinare il fisiologico equilibrio intestinale.

Come agiscono i fermenti lattici sull’intestino dei più piccoli?

Il benessere intestinale è importante fin dalla nascita. Il latte materno è la prima fonte di fermenti lattici per il neonato. Attraverso l’allattamento al seno i batteri buoni di cui abbiamo parlato entrano nel sistema gastroenterico, con la funzione di colonizzare l’intestino del neonato, dando origine alla flora batterica, diversa da individuo a individuo.

Arricchire con un supplemento di fermenti lattici vivi la dieta dei bambini deriva dalla necessità di integrare i batteri che fisiologicamente costituiscono la flora: la loro presenza favorisce molti processi vitali, indispensabili per il corretto sviluppo del bambino e per la salute dell’organismo. Infatti, con la loro azione probiotica, i fermenti lattici:

Contrastano l’azione dannosa dei microrganismi patogeni;

Rafforzano la barriera intestinale;

Stimolano la risposta immunitaria del nostro organismo;

Esercitano un’azione antinfiammatoriasulle pareti intestinali.

L’assunzione di fermenti lattici vivi può contribuire a ridurre o alleviare l’intolleranza al lattosio e alle allergie alimentari, a contrastare la diarrea dovuta a diverse cause tra cui uso di antibiotici, condizioni sfavorevoli in viaggio o malattie intestinali infiammatorie.

I bambini, infatti, sono spesso soggetti a episodi di feci liquide. Si parla di diarrea quando il bambino presenta numerose scariche di feci abbondanti e poco formate. Spesso il bambino mostra anche mal di pancia, irritabilità, febbre e vomito.

Oltre ad assumere fermenti lattici vivi utili a normalizzare la flora intestinale alterata, sarà importante prevenire la disidratazione, frequente e pericolosa nei bimbi. In che modo? Somministrando al bambino più liquidi: acqua, latte (in caso di neonati), camomilla, soluzioni per reintegrare i sali minerali, su indicazione del pediatra.