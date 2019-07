Cosa fare per alleviare il dolore da emorroidi infiammate? 6 dritte utili

Come possiamo agire per alleviare il dolore da emorroidi infiammate? La patologia emorroidaria può compromettere la nostra quotidianità, rallentando e rendendo faticose le nostre abitudini. La sensazione dolorosa è generalmente riconducibile all’infiammazione delle emorroidi esterne, localizzate intorno all’orifizio anale e ricche di terminazioni nervose. Vediamo come comportarci per cercare di ridurre dolore e sintomi fastidiosi.

Emorroidi infiammate e doloranti? Ecco 3 pratiche per ridurre i sintomi

Vediamo cosa fare per alleviare il dolore da emorroidi infiammate con alcuni, semplici rimedi:

Pratichiamo bagni di acqua tiepida. Per ottenere un effetto benefico che dia sollievo dal fastidio, pratichiamo un semicupio. Immergiamo completamente la zona anale in acqua tiepida, per una decina di minuti. L’acqua tiepida indurrà un rilassamento della muscolatura perineale, minimizzando il gonfiore, migliorando la circolazione nei vasi sanguigni emorroidari e alleggerendo la pressione sulla zona ano- rettale.

Utilizziamo una crema rettale. Applichiamo una crema antiemorroidaria direttamente sulla zona ano- rettale, per ridurre i sintomi fastidiosi specie in fase acuta. Scegliamo una crema rettale con una triplice azione antinfiammatoria e antipruriginosa come per esempio la crema rettale Proctosoll (per ridurre gonfiore, dolore e prurito), anestetica locale (contro dolore e prurigine) e anticoagulante (per prevenire la formazione di coaguli di sangue).

Assecondiamo lo stimolo a evacuare. Non tratteniamoci, poiché contenere forzatamente le feci aumenterebbe la pressione sulla zona ano- rettale, con conseguente peggioramento del dolore e del gonfiore.

Problemi di emorroidi? Ecco 3 abitudini da evitare

No a sedentarietà. Spesso molti di noi sono costretti in posizione seduta per ragioni lavorative. Il contatto della zona infiammata con una superficie dura non potrà che aumentare il dolore, oltre a rallentare la circolazione. Per scaricare il peso del nostro corpoe alleviare il dolore, possiamo fare una passeggiata di 20- 30 minuti o fare brevi pause per sgranchirci le gambe.

No a cibi irritanti. Insaccati, alcune spezie piccanti, cioccolato, caffè, alcolici e bibite gassate sono alcuni degli alimenti che possono causare irritazione e peggiorare la situazione locale. Rimuoviamo questi cibi e queste bevande dalla nostra dieta.

No a impacchi di ghiaccio. Il ghiaccio causa vasocostrizione. Vediamo di cosa si tratta. Le vene diminuiscono di diametro, la pressione sanguigna a livello locale aumenta sensibilmente, peggiorando il gonfiore. Ciò significa che, dopo una momentanea attenuazione del dolore per il potere anestetizzante del freddo, il dolore può acuirsi e causarci una sofferenza ancora maggiore.