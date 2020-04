Come scegliere il servoscala per la propria casa

Quando arriva il momento di dotare la propria casa di attrezzature in grado di migliorare la mobilità domestica, occorre porre particolare attenzione all’aspetto della progettazione degli interni in abbinamento alla praticità di accesso e alle specifiche necessità o agli ambienti da raggiungere.

Il semplice gesto quotidiano di salire le scale per raggiungere il piano superiore dell’abitazione oppure quello di scendere i gradini necessari a entrare in cantina per prendere cibo e utensili, possono infatti diventare un piccolo incubo se non ci si sente al sicuro mentre ci sposta. Ecco perché, soprattutto in ambito domestico ma anche nei luoghi pubblici, è così importante sapere di poter fare sempre affidamento su accessori hi-tech come il servoscala.

Le barriere architettoniche sono infatti presenti sia tra le mura di casa (dislivelli, angoli, gradini) ma anche in luoghi come le Poste, i musei e le banche. Gli accessori per migliorare la mobilità sono progettati nel nome di comfort e praticità per permettere di superare ogni ostacolo ad anziani e disabili, oltre che in generale a tutte quelle persone che abbiano difficoltà motorie importanti (potrebbero essere installati in via temporanea, per ‘recuperare’ dopo un’operazione) o siano invalide relativamente agli arti inferiori.

Il senso di limitazione e privazione che trasmette il fatto stesso di non potersi muovere in piena autonomia e libertà può e deve essere combattuto con ogni mezzo: i risvolti sono in primis psicologici e riguardano l’autostima, oltre che naturalmente il benessere personale a tutto tondo. Il servoscala, in particolare, può essere installato per affrontare salite e discese dritte ma anche per compiere delle curve dolci, inoltre è a misura di disabile su carrozzina.

Gli ausili hi-tech per superare ogni ostacolo

L’obiettivo di agevolare la mobilità negli spostamenti di routine può essere raggiunto attraverso diversi strumenti, ciascuno concepito per il superamento di diverse barriere architettoniche. Nella scelta del miglior servoscala si dovrà tenere innanzitutto conto della tipologia di abitazione (spazi, stile) e anche delle scale (rampe dritte, curve tra un piano e l’altro, pochi gradini). In alternativa sarà sempre possibile ricorrere, specie in spazi ristretti, al montascale a poltroncina mentre in presenza di spazi più comodi si potrà valutare l’installazione di un ascensore domestico.

Per quanto riguarda invece i servoscala a pedana, essi sono in grado di far superare ostacoli differenti e anche ingombranti: rappresentano la soluzione ideale per gli spostamenti in carrozzina e sedia a rotelle o con qualsiasi altro ausilio necessario al miglioramento dell’agilità di disabili e anziani. Stabili e robusti, questi strumenti sono dotati di specifici accessori di sicurezza che si attivano in movimento e proteggono sia la persona che il suo accompagnatore. Partenza e arresto avvengono in modo soft, nel nome della più ampia facilità di utilizzo. Si tratta di strumenti silenziosi e discreti, con bracci protettivi e freni a veloce attivazione.

I vantaggi per la mobilità e l’autostima

La possibilità di dotare la propria casa di un servoscala/montascale rappresenta un punto di svolta importante per chi ha problemi a muoversi in autonomia, sia che viva da solo o meno. Questi strumenti rivestono una grande importanza anche all’esterno, soprattutto in scuole, cinema, ristoranti, uffici e negozi in generale.

Inserire nel contesto quotidiano simili ausili equivale a un rinnovamento importante, anche mentale. L’alto livello di personalizzazione che si può ottenere nella realizzazione (per esempio con fissaggi speciali) e prima ancora in fase di progettazione consente di guardare le stanze di casa (o le scale di accesso nel condominio) con una luce diversa.

Vivere con il timore di cadere per un’indecisione improvvisa e con la sensazione di non poter chiamare subito aiuto, non è giusto: si tratta di preoccupazioni che si possono affrontare al meglio dotando la casa di accessori come appunto servoscala o montascale. Riacquistare autonomia e autostima – scacciando la sensazione di pigrizia e scongiurando anche la comparsa di fastidiosi dolori – sarà dunque semplice.

La presenza di ausili di qualità e ad alto tasso di sicurezza consentirà di muoversi in maniera efficiente tutto il giorno, senza dover dipendere da nessuno. Stiamo parlando di investimenti a lungo termine, che vengono calibrati sulle necessità personali e sulla particolare tipologia di abitazione (oltre che naturalmente sulla specifica scala sul quale dovrà essere installato l’ausilio alla mobilità). Fragilità e sensazione di impotenza potranno essere sconfitti, grazie a una tecnologia rispettosa dei più alti standard normativi e qualitativi.