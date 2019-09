Come scegliere i pannoloni per uomo

Anche se in passato gli ausili per l’incontinenza disponibili in commercio erano tutti pensati per la donna, oggi sono vari i brand che propongono anche pannoloni per uomo. Del resto si stima che circa il 5-10% degli uomini al di sopra dei 50 anni soffra di qualche forma di incontinenza. Scegliere i pannoloni per uomo è una questione importante, perché il modello più indicato dipende da una serie di fattori diversi. Spesso invece l’uomo tende ad acquistare il primo pacchetto di pannoloni che vede al supermercato: meglio quindi fare qualche considerazione su ciò che offre il mercato.

I pannoloni per uomo adatti per ogni situazione

Non possiamo parlare del pannolone, ma dei pannoloni da uomo. In commercio infatti se ne trovano di vari modelli, in modo da rispondere a differenti esigenze. C’è infatti chi ha delle perdite urinarie minime qualche piccola goccia sporadica, e chi invece ha perdite regolari e costanti nel corso della giornata, o episodi decisamente “importanti”. Per questo motivo ogni uomo dovrebbe scegliere il pannolone che meglio risponde alle sue specifiche esigenze. In questa scelta ci aiuta il sistema presente su ogni tipo di assorbente e pannolone, che utilizza delle gocce. Sulle confezioni sono infatti presenti degli indicatori, con un numero di gocce che va da 5 a 8; le gocce colorate in una tinta più scura indicano la quantità di liquidi che il pannolone da uomo è in grado di assorbire. Per comprendere meglio: i pannoloni da 3 gocce assorbono perdite di una certa consistenza, quelli da 6 gocce sono in grado di contenere anche l’intero contenuto della vescica.

Perché indossare il pannolone

Sono varie le motivazioni che possono portare all’incontinenza. Nella donna la problematica è molto più frequente, anche perché il parto, la menopausa, l’obesità sono tutti elementi che possono favorire lo svilupparsi di questo tipo di disturbo. Nell’uomo l’incontinenza urinaria è molto meno presente, anche se patologie prostatiche, l’età, l’obesità o anche l’uso costante di alcuni farmaci sono tutti fattori predisponenti. In passato non esistevano ausili per aiutare che soffriva di questo disturbo, soprattutto per quanto riguarda l’uomo. Oggi invece si possono trovare nei negozi specializzati pannoloni e assorbenti per uomo di varie forme, dimensioni e assorbenza. Usarli regolarmente permette di limitare la proliferazione di batteri, che può portare a piccole infiammazioni locali così come a vere e proprie infezioni urinarie. Oltre a questo il pannolone limita la presenza di odori sgradevoli, consentendo all’uomo una vita de tutto normale, senza limitazioni.

L’igiene prima di tutto

Per rendere nulle irritazioni, infiammazioni o infezioni conviene però sempre ricordare che il pannolone non sostituisce la normale igiene personale. Ad ogni cambio è importante lavare bene le parti intime, anche utilizzando apposite salviettine umidificate. In questo modo si mantiene la pelle pulita e fresca e si evitano effetti poco piacevoli. I pannoloni già contribuiscono ad evitare questi disagi, perché assorbono in modo completo le perdite urinarie, grazie alla presenza di appositi polimeri. L’urina viene inglobata in un gel asciutto al tatto, che non la rilascia neppure dopo una pressione costante.