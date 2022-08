Come possono essere utili i trattamenti osteopatici a tutte le età

Mentre molte terapie vengono utilizzate per trattare una particolare lesione del corpo o per la riabilitazione dopo un trauma, i trattamenti osteopatici possono dare benefici psico-fisici in tutto il corpo. L’osteopatia è una materia che non considera solo gli aspetti fisici del corpo, ma anche i fattori mentali e sociali che possono contribuire a un particolare problema di salute. Ci si può recare dall’osteopata per svariati motivi, ad esempio per un problema di rigidità del collo o della schiena, per un periodo prolungato di stress, ma anche per avere un sostegno durante la gravidanza o per problemi muscolari.

L’osteopatia non ha nessun tipo di controindicazione, infatti è possibile beneficiare dei suoi trattamenti in tutte le età, sia da neonati che da anziani. Per prenotare un appuntamento a Milano o Desio basta contattare Chiara Fenaroli nel sito cfosteopata.it, in cui possiamo trovare tutte le informazioni che ci servono. Di seguito andiamo a vedere quali sono i maggiori vantaggi di questa disciplina.

Benefici sul sistema immunitario

Quando il nostro sistema immunitario è debole, tutte le parti del corpo ne risentono, ad esempio si fa più fatica a concentrarsi e si hanno meno forze. I trattamenti osteopatici possono dare effetti positivi sul sistema immunitario: la terapia manuale può migliorare la mobilità toracica e dare benefici sul sistema linfatico, che a sua volta regola meglio le funzioni degli organi.

I trattamenti manuali possono aiutare a regolare il sistema nervoso autonomo, andando così a intervenire nello stato mentale. Ad esempio se si sta passando un periodo di forte ansia o stress, questi trattamenti possono migliorare la situazione. L’osteopatia nel complesso può quindi migliorare la mobilità e riequilibrare il sistema nervoso, rafforzando l’immunità di tutto il corpo.

Trattamenti osteopatici per alleviare il dolore

Chi soffre di dolori cronici non trova mai veramente sollievo, l’osteopatia però può aiutare con i trattamenti manuali e non invasivi a rimuovere la causa del dolore acuto, oppure andare ad eliminare un problema di cattiva postura che interessa la colonna vertebrale.

Altri problemi su cui può agire indirettamente sono: emicrania, dolore al collo, tensione muscolare. Ma come abbiamo detto, i trattamenti osteopatici possono dare benefici un po’ in tutto il corpo, per questo sono d’aiuto anche a chi soffre di problemi gastrointestinali, come ad esempio l’intestino irritabile o la gastrite cronica.

Questi trattamenti vengono consigliati anche a chi ha subito un infortunio sportivo o si deve rimettere in piedi dopo un periodo difficile. Si può alleviare il dolore grazie a delle tecniche specifiche e che non hanno nessun tipo di controindicazione perché sono molto delicate.

Un aiuto prezioso durante la gravidanza

La gravidanza è una fase difficile per la donna e si possono accusare diversi dolori, dal mal di testa al mal di schiena. I trattamenti osteopatici non invasivi possono alleviare il dolore, sia durante la gravidanza sia nel periodo dopo il parto. Grazie a queste tecniche il corpo riesce ad adattarsi meglio alle tensioni, inoltre le donne possono anche eseguire degli esercizi a casa per migliorare ancora di più la loro situazione.

L’osteopatia può aiutare a regolarizzare l’apparato digerente, alleviare il dolore pelvico, della schiena, del collo e delle spalle, può diminuire il bruciore di stomaco, sintomi come nausea o vomito tipici della gravidanza. Durante questi nove mesi si può provare forte stress e agitazione, l’osteopatia è consigliata anche per contrastare questi problemi e vivere più serenamente questa fase.

I trattamenti si possono continuare anche dopo il parto, in modo da alleviare il dolore dovuto all’allattamento al seno, agli sforzi ripetuti, alla cattiva postura ma anche a ripristinazione l’allineamento pelvico e a recuperare le forze nel migliore dei modi.