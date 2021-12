L’assicurazione infortuni è la soluzione ideale per ottenere una copertura economica in casi di infortuni durante lo svolgimento di un’attività lavorativa e non solo.

Alcune categorie di lavoratori sono coperte durante le attività lavorative dalla polizza INAIL, resa obbligato dallo Stato. La polizza infortuni con una compagnia assicurativa privata, invece, può essere stipulata da chiunque e copre anche gli eventi accaduti al di là delle attività lavorative.

Questo tipo di polizza permette di ottenere un rimborso o il pagamento delle spese relative all’infortunio occorso.

In questo articolo vedremo nel dettaglio come funziona la stipula dell’assicurazione infortuni, quali sono i costi coperti dalla polizza e tutti i principali dettagli da conoscere prima di stipularne una.

Assicurazione infortuni: ecco come funziona

L’assicurazione infortuni è una particolare tipologia di polizza pensata in particolare per tutti gli individui che lavorano in modo autonomo. Grazie a queste polizze è infatti possibile avere una copertura dei danni, delle spese sanitarie e ospedaliere in caso di un infortunio avvenuto durante le attività lavorative e non solo.

Il funzionamento della polizza è molto semplice: la compagnia assicurativa ha l’obbligo di erogare un risarcimento all’individuo di tutte le spese sostenute o da sostenere, che rientrano nelle clausole del contratto.

Tra i principali danni che rientrano nelle tradizionali polizze infortuni troviamo: le invalidità, le spese sanitarie, le spese per un ricovero ospedaliero o extra-ospedaliero o un indennizzo in caso di morte. La somma che spetta al cliente viene calcolata in base alla lesione riportata e al massimale stabilito dalla compagnia assicurativa.

Quali sono i vantaggi dell’assicurazione infortuni

Attraverso la stipula di una polizza infortuni è possibile ottenere il pagamento giornaliero per ogni giorno di lavoro perso a causa di un infortunio. A questo, si aggiunge un eventuale indennizzo a favore dei familiari del cliente in caso di morte.

Denuncia del sinistro: cosa prevede una polizza infortuni

L’assicurazione infortuni, in generale, stabilisce che per ottenere il rimborso o il pagamento delle clausole inserite nel contratto, l’infortunio deve essere denunciato alla compagnia assicurativa entro e non oltre i 3 giorni dalla data di avvenimento del sinistro.

La segnalazione e l’avvio della pratica può essere fatta telefonicamente o in forma scritta. Successivamente, è necessario inviare alla compagnia assicurativa tutta la documentazione medica. In alcuni casi, ad esempio in presenza di invalidità temporanea o permanente, l’assicurazione può richiedere al cliente di effettuare una visita da un medico legale da loro citato, così da accertare la percentuale di invalidità e calcolare nel modo corretto l’indennizzo che corrisponde perfettamente al risarcimento dei danni subiti.