Auto a noleggio, quanto sono davvero sicure per la nostra salute?

Noleggiare l’auto, di questi tempi, è pericoloso? In molti si domandano se tali mezzi siano sanificati a dovere o se, invece, siano fonte di rischi. In realtà noleggiare un’auto è abbastanza sicuro, queste vengono sempre sanificate di norma, ma ancor più oggi. Le imprese di auto a noleggio, infatti, proprio per continuare al lavorare in sicurezza e con la fiducia dei clienti, prestano ancora più attenzione nelle attività di igienizzazione del loro parco auto.

Auto a noleggio, igienizzazione dell’abitacolo

Tutti siamo abituati a igienizzare la nostra auto, ma quando si tratta di un’auto a noleggio, non sempre siamo certi della sua effettiva pulizia. Negli ultimi tempi, però, vi sono severe regole che normano l’igienizzazione e la sanificazione dei mezzi a noleggio.

Per prima cosa, è buona norma pulire sempre l’auto quando la si restituisce all’autonoleggio, se tutti facessimo la nostra parte, i rischi sarebbero nettamente inferiori. Ma cosa si deve pulire esattamente? Si può cominciare passando l’aspirapolvere per auto, oppure quella che si trova nei comuni autolavaggi, a gettoni sia sulle tappezzerie che sui sedili.

Una volta eliminata la polvere si può procedere con la pulizia dei rivestimenti dei sedili e della tappezzeria di tutto l’abitacolo con degli appositi prodotti. Una volta finite queste operazioni è bene proseguire con una corretta sanificazione di tutto l’abitacolo.

In questo caso, i prodotti da utilizzare sono senza dubbio detergenti disinfettanti a base di alcol, ma anche varechina diluita all’1% e alcol etilico denaturato al 75%, ma anche prodotti a base di cloro. Si può quindi bagnare un telo usa e getta con uno di questi prodotti e disinfettare bene tutto il cruscotto e il volante.

Un altro punto che deve essere disinfettato con cura è il pomello del cambio, così come tutte quelle superfici che entrano in diretto contatto con le mani, come i pulsanti per sollevare i cristalli, le leve, i pulsanti dell’autoradio.

Un buon modo per sanificare l’auto è anche quello di utilizzare il vapore, basta un elettrodomestico di quelli che normalmente si utilizzano in casa.

Una volta che l’auto viene restituita, chiaramente, anche l’azienda di autonoleggio provvederà alla sua disinfezione e sanificazione prima di noleggiarla ad altri clienti.

Sanificazione professionale dell’auto

Se questo è il corretto procedimento per la sanificazione dell’auto a noleggio da parte del cliente, diversa è la sanificazione professionale che viene effettuata direttamente dall’azienda di noleggio.

Ci sono molti metodi per sanificare l’auto in modo professionale, uno dei più efficaci è la sanificazione mediante ozonizzatore per auto. Si tratta di un vero e proprio purificatore d’aria che va a rendere salubre e respirabile l’aria all’interno dell’abitacolo.

Questi dispositivi vengono quindi introdotti all’interno dell’abitacolo e lasciati agire per circa una quindicina di minuti. Si ottiene dunque una disinfezione ottimale, se invece li si lasciano agire più a lungo, si ottiene una sterilizzazione dell’ambiente pari quasi al 100%.

Il vantaggio di questo metodo, inoltre, a differenza dei prodotti chimici, è che può penetrare anche all’interno degli impianti clima e in tutti quei punti di difficile accesso.

Grazie a questo metodo innovativo, noleggiare l’auto non è rischioso e lo si può fare nella più totale sicurezza.