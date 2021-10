Assistenza anziani: i benefici delle cure a domicilio

Oggi più che mai, l’assistenza domiciliare è diventata fondamentale per gli anziani, in moltissimi contesti. Poter seguire la persona direttamente presso la sua abitazione, fornendole tutto il supporto di cui necessita, fa la differenza specialmente in un momento delicato come quello che stiamo affrontando. Con la pandemia, infatti, per molti poter contare su un servizio di assistenza domiciliare ha fatto la differenza, per evitare il contagio.

Questa è una tematica importantissima, sulla quale l’attenzione da parte degli italiani è diventata decisamente alta. Non è certo un caso se negli ultimi 2 anni sempre più persone hanno scelto di stipulare un’assicurazione per assistenza domiciliare. Vediamo nel dettaglio quali sono i benefici di tale servizio e perché può fare una grande differenza per l’anziano.

Rimanere a casa, ma sentirsi protetto

Non è certo un segreto: trasferire un anziano all’interno di una struttura di cura può rappresentare un vero e proprio trauma, causando così risvolti tutt’altro che positivi. Per una persona che ha vissuto anni nella propria casa, trovarsi all’improvviso in una RSA significa stravolgere le proprie abitudini, perdere alcuni punti di riferimento, dover ricominciare tutto daccapo. Sicuramente, in alcuni casi le alternative non ci sono, ma fintanto che un anziano è in grado di badare a sé stesso non conviene sottoporlo ad uno stress di questo tipo. Grazie all’assistenza domiciliare egli può rimanere a casa propria, senza rinunciare tuttavia ad un intervento tempestivo in caso di necessità.

Monitoraggio della salute all’interno del domicilio

Inoltre, l’assistenza domiciliare è utile perché consente di monitorare in modo costante la salute dell’anziano, senza costringerlo ad uscire di casa, esponendolo ad affaticamenti e peggioramenti della sua situazione di salute. Temperatura corporea, frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ossigenazione e via dicendo vengono monitorati in modo costante e questo permette di tenere sotto controllo la situazione medica.

Ricovero domiciliare in caso di infortunio

Il servizio di assistenza domiciliare prevede anche la possibilità di effettuare un ricovero temporaneo presso il domicilio dell’anziano, in caso di infortunio o malattia grave. Per un primo periodo è dunque possibile ottenere il supporto di un’equipe di medici direttamente a casa. Questo consente ai familiari di organizzarsi e predisporre un eventuale ricovero di lunga durata presso una struttura accreditata, senza dover gestire una situazione di emergenza in totale autonomia.

Assistenza domiciliare: perché è differente dal servizio offerto da una badante

È bene precisare che l’assistenza domiciliare, specialmente in riferimento ad una polizza assicurativa ad hoc, è un servizio decisamente differente rispetto a quello offerto da una badante. Quest’ultima ha infatti il compito di prestare l’assistenza di base all’anziano, occuparsi della casa e tenergli compagnia. Non è in grado però di monitorarne la salute ed intervenire in caso di necessità legate a malattie o infortuni. L’assistenza domiciliare è utile proprio perché mette insieme le due cose: consente ai familiari di sentirsi più tranquilli lasciando l’anziano a casa propria, ma sapendolo allo stesso tempo seguito e monitorato dal punto di vista della sua salute. È questa la grande differenza ed è per questo che si tratta della scelta giusta, specialmente al giorno d’oggi.