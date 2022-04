5 cose da fare per combattere la stitichezza

Chi soffre di stitichezza cronica lo sa molto bene: questo è un disturbo che crea moltissimi problemi e che in alcuni contesti può diventare addirittura debilitante. Non riuscire a svuotare completamente l’intestino infatti significa sentirsi costantemente appesantiti, avere spesso la pancia gonfia e vivere sostanzialmente male. Fortunatamente però, la stipsi non è una condizione difficile da superare: esistono diversi rimedi utili che possono rivelarsi alquanto efficaci e che permettono di ritrovare il giusto benessere a livello intestinale.

Si tratta di modificare il proprio stile di vita, l’alimentazione e talvolta farsi aiutare da prodotti specifici che svolgono la funzione di ammorbidire le feci e facilitano l’evacuazione. Vediamo dunque nel dettaglio quali sono le cose da fare se si soffre di stitichezza.

#1 Assumere lassativi o supposte

Tra i rimedi contro la stitichezza che consentono di facilitare di parecchio l’evacuazione troviamo sicuramente i lassativi. Ne esistono di varie tipologie ed ognuna ha dei meccanismi d’azione differenti, dunque potrebbe essere necessario provarne diversi prima di trovare quello più efficace nel proprio caso specifico. Chi soffre di stipsi occasionale può trovare un grande beneficio anche nell’utilizzo delle supposte: le migliori sono quelle contenenti bisacodile, un principio attivo che stimola la muscolatura liscia delle pareti intestinali e facilita l’evacuazione nel giro di pochi minuti.

#2 Modificare l’alimentazione

Le persone che soffrono di stitichezza non dovrebbero limitarsi all’assunzione di lassativi, in quanto la loro efficacia è indubbia ma non permettono di risolvere il problema all’origine. Un grande aiuto in tal senso arriva dall’alimentazione: quello che si mangia infatti influisce in modo notevole sulla consistenza delle feci e sulla loro discesa lungo il tratto intestinale. Per contrastare la stitichezza conviene aumentare l’apporto di fibre e dunque di verdura, frutta e cereali integrali. Esistono poi alimenti noti per via delle loro proprietà lassative come le prugne, i kiwi, le mele cotte ed i broccoli. Questi andrebbero preferiti, specialmente in caso di stipsi ostinata.

#3 Fare attività fisica regolare

La stitichezza è spesso causata o comunque accentuata dalla sedentarietà: una cattiva abitudine che purtroppo hanno moltissime persone al giorno d’oggi e che andrebbe assolutamente corretta, soprattutto in coloro che soffrono di stipsi cronica. Fare attività fisica regolare permette infatti di stimolare la peristalsi e dunque far funzionare l’intestino nel modo corretto. Non è necessario praticare sport a livello agonistico per ottenere benefici: basta una passeggiata quotidiana.

#4 Evitare di trattenere lo stimolo

Diverse persone che soffrono di stitichezza non si sentono a loro agio nell’andare in bagno fuori casa e così, quando avvertono lo stimolo, cercano di respingerlo ed ignorarlo. Questo è tuttavia un comportamento sbagliatissimo, in quanto così facendo si rischia di compromettere la regolarità dell’intestino. Non a caso, capita spesso e volentieri che quando si trattiene lo stimolo questo non si ripresenti più per diversi giorni. Meglio dunque evitare e andare in bagno ogni volta che se ne avverte la necessità.

#5 Impostare una routine

Per combattere la stitichezza può essere molto utile anche impostare una routine, andando in bagno alla stessa ora. In molti hanno risolto il problema proprio in questo modo, dunque vale la pena provare.