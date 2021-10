5 consigli per prendersi cura delle unghie dei piedi

Le unghie dei piedi vengono spesso trascurate, specialmente durante la stagione invernale quando rimangono nascoste alla vista e per questo motivo tendiamo a preoccuparcene di meno. Eppure, prendersi cura delle unghie, siano esse dei piedi o delle mani, è importantissimo non solo per fattori prettamente estetici. Sono parecchie le problematiche che potrebbero insorgere e alcune di queste sono anche piuttosto serie.

I consigli dell’Esperto del Piede per piedi ed unghie al top

Non sapete dove trovare dei consigli che siano attendibili e seri per prendervi cura delle vostre unghie? Vi segnaliamo allora il sito espertodelpiede.it che è ricco di informazioni davvero molto interessanti ed utili. Non a caso, i consigli che stiamo per darvi sono stati presi proprio da questo portale che è ormai il punto di riferimento in rete per ciò che concerne la cura delle unghie e dei piedi in generale.

5 consigli per unghie dei piedi perfette in ogni stagione

Veniamo dunque a noi e vediamo alcuni consigli per prenderci cura delle unghie dei piedi al meglio, anche nella stagione invernale, prevenendo così alcune delle problematiche più diffuse.

#1 Non tagliare mai le unghie troppo corte

Un errore che commettono in moltissimi è quello di tagliare in modo eccessivo le unghie dei piedi, per evitare di dover ripetere l’operazione nel breve periodo. Questo però è un comportamento alquanto rischioso, perché se le unghie vengono tagliate troppo corte possono crescere al di sotto della pelle ed incarnirsi. Se vi trovate già ad affrontare questo problema, che provoca spesso e volentieri un dolore davvero fastidiosissimo, potete trovare informazioni sull’unghia incarnita e su come trattarla su espertodelpiede.it. Meglio comunque non arrivare a questo punto e prevenire il tutto tagliando le unghie alla giusta lunghezza, senza esagerare.

#2 Idratare le unghie bevendo più acqua

Se le unghie dei piedi si presentano molto secche, è probabile che il problema sia collegato ad una scarsa idratazione. In questi casi, dunque, spesso e volentieri basta bere più acqua e la situazione si risolve da sola nel giro di qualche settimana.

#3 Rimuovere le irregolarità per evitare che le unghie si spezzino

Le unghie dei piedi possono presentare talvolta delle irregolarità ed è importantissimo rimuoverle utilizzando una penna elettronica oppure una limetta. Questo perché sono proprio gli angolini le zone più deboli, che rischiano di rompersi con maggior facilità.

#4 Applicare l’olio per rafforzare le unghie

Per mantenere le unghie dei piedi (così come quelle delle mani) in splendida forma, conviene applicare di tanto in tanto un olio apposito, che svolge un’azione fortificante. La cosa migliore da fare è metterlo prima di coricarsi, in modo da poterlo lasciare agire per tutta la notte e farlo penetrare al meglio all’interno dell’unghia.

#5 Evitare di indossare scarpe troppo strette

Le unghie dei piedi sono piuttosto delicate ed indossare delle scarpe troppo strette, soprattutto nella parte anteriore, non è mai una buona idea. Così facendo infatti si rischia non solo che l’unghia si incarnisca ma anche che si spezzi o faccia male. Ricordiamo tra l’altro che indossare delle calzature eccessivamente strette è controindicato non solo per le unghie ma per la salute dei piedi stessi.