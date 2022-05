5 buoni motivi per rivolgersi a un fisioterapista per infortuni alle gambe

Quando una persona subisce un forte trauma o un infortunio grave alle gambe, o in altre zone del corpo, dovrebbe sempre considerare la possibilità di contattare un fisioterapista. Il motivo? Il recupero del movimento e del controllo motorio del corpo sono indispensabili e dovrebbero tornare ad essere il più normale possibile. Un fisioterapista aiuta quindi a riabilitare i pazienti, sostenendoli dopo gravi lesioni e migliorando la forza e la consapevolezza rispetto la posizione del nostro corpo.

Non a caso un buon fisioterapista è ciò che serve a tutti quegli atleti che vogliono riprendere ad allenarsi, ma sono parte integrante anche delle vite di tutti coloro che hanno affrontato un’operazione difficile, anche se non sono star dello sport, per intenderci. Vediamo allora di scoprire di più rispetto all’importanza che svolge questo professionista nelle nostre vite.

Il ruolo chiave di un fisioterapista

Secondo un recente studio, che ha analizzato da vicino il programma fisioterapico di 2 gruppi di persone di età compresa tra 16 e 69 anni, è emerso che seguire una terapia garantisce ai pazienti di sentirsi maggiormente soddisfatti del proprio recupero. I due gruppi presi in esame includevano pazienti che hanno vissuto un infortunio alla parte inferiore della gamba, nello specifico dal ginocchio in giù.

Quali sono i 5 motivi e servizi di un fisioterapista

Prevenire gli infortuni

Lo sapevi che i fisioterapisti sono specializzati nella prevenzione degli infortuni, agendo su qualsiasi adulto attraverso la regolazione della postura e della forma per evitare il rischio di subire un infortunio. Oltre ad aiutarti nella riabilitazione post infortunio, si può quindi lavorare per prevenire ogni pericolo, rivolgendosi a un esperto come quelli che trovi al Centro Medico Fisiosalus. Del resto ricordiamo che la prevenzione è sempre meglio rispetto alla cura, risparmiandoti anche dolore e denaro.

Ridurre il dolore

Quando la prevenzione è venuta meno e la lesione si è verificata è importante chiedere supporto a un fisioterapista per agire sul dolore in modo da alleviarlo. Questi professionisti possono effettuare delle tecniche pratiche andando a stimolare le vie nervose sensibili per alleviare il dolore. Anche grazie a un programma di esercizi graduali si potrà ridurre il dolore e sviluppare la forma fisica, lavorando anche sulla forza e sulla resistenza.

Aumentare la flessibilità

I servizi di un fisioterapista permettono anche di allungare i muscoli e aumentare la flessibilità, attività che sono ideali soprattutto per chi si trova a vivere una vita sedentaria. Il programma prevede dello stretching mirato a coprire diverse zone del corpo, in particolare gambe e schiena, effettuando semplici allungamenti regolari. Un fisioterapista esperto può aiutarti a seguire quindi esercizi giusti per te e per il tipo di dolore che avverti.

Guarire e recuperare dopo una procedura chirurgica

Un fisioterapista è fondamentale nella fase di guarigione da complicati interventi chirurgici, che spesso possono causare una debolezza muscolare o la perdita di forma fisica. In questo caso sarà suggerito un programma di post-chirurgia efficace che permetta di recuperare anche in caso di sostituzione dell’anca o del ginocchio. Ricordiamo infatti che la post-riabilitazione è essenziale per le articolazioni.

Fisioterapia e post-parto

Ebbene sì, vogliamo chiudere proprio con questa attività. Una donna che ha partorito ha vissuto una stressante situazione per il proprio corpo, che ha subito diversi cambiamenti in pochi mesi. Ci sono zone specifiche che possono essere colpite duramente e indebolite durante la gravidanza, ecco perché è bene aumentare la propria sicurezza fisica. Ecco perché invece che rivolgersi a un personal trainer sarebbe ideale vedere un fisioterapista, lavorando in modo sicuro sui muscoli, sui legamenti e le articolazioni.