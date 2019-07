10 domande e 10 risposte sul Viagra

Oggi parliamo della pillola blu più famosa al mondo. In molti ambienti è un argomento tabù; per questo motivo con questo articolo cercheremo di fare chiarezza su quelle che sono le 10 domande più frequenti sul Viagra.

1. Che cos’è il Viagra?

Il citrato di sildenafil, più comunemente chiamato Viagra, è un farmaco sviluppato dall’azienda farmaceutica Pfizer. Sebbene inizialmente è stato studiato per la cura dell’angina pectoris, ben presto i ricercatori si accorsero che i principali effetti collaterali del farmaco fossero riconducibili all’erezione del pene dei pazienti.

2. Come funziona il Viagra?

Il processo fisiologico che si attiva a seguito dell’assunzione del sildenafil porta al rilascio di ossido di azoto nel corpo cavernoso durante lo stimolo sessuale (la pillola non sostituisce lo stimolo sessuale ma agisce in parallelo ad esso). Questa reazione porta ad un rilassamento della muscolatura liscia del corpo cavernoso, consentendo l’afflusso del sangue nel pene e portando quindi all’erezione.

3. Quali sono le modalità di utilizzo?

È sempre consigliabile consultare il proprio medico prima di utilizzare il Viagra, in quanto le controindicazioni in alcuni casi potrebbero essere anche gravi.

La dose consigliata per un maschio adulto è di circa 50 mg e va assunta dai 30 ai 60 minuti prima del rapporto sessuale. Il suo effetto dura circa 6 ore.

4. In quanto tempo fa effetto e quanto durano gli effetti del Viagra?

Un paziente a stomaco vuoto nota i primi effetti in un range che varia dai 12 ai 37 minuti. La durata di tali effetti è intorno alle 6 ore.

5. Quali sono gli effetti collaterali del Viagra?

Gli effetti collaterali più comuni sono: mal di testa, vertigini, nausea, catarro, vampate di calore, indigestione e cambiamento nella percezione dei colori.

6. Chi non può assumere il Viagra?

Non puoi prendere il Viagra se:

Sei allergico al sildenafil

Stai assumendo farmaci con nitrati per dolori al petto

Hai problemi al fegato o al cuore

Hai sofferto di recente di ictus o attacchi di cuore

Hai la pressione sanguigna bassa

7. Dove comprare il Viagra?

Il Viagra si può comprare in qualsiasi farmacia. Se invece preferisci l’online puoi Comprare Viagra originale in moltissimi siti online come ad esempio buona-salute.net, tutto senza la prescrizione medica.

8. Il Viagra può essere utilizzato anche come trattamento di altre patologie?

Si. Il Viagra viene utilizzato anche per trattare problemi di ipertensione arteriale polmonare. È stato inoltre osservato che può prevenire l’edema polmonare provocato dall’alta altitudine.

9. Che precauzioni devo prendere durante l’utilizzo di altri farmaci?

Leggete sempre il foglio illustrativo dei medicinali che state assumendo e verificate che non ci siano interazioni indesiderate con il Viagra

Chiedete sempre al vostro medico se statate assumendo nitrati per il dolore al petto o il Riociguat per l’ipertensione polmonare

10. Quanto costa il Viagra?

Il consiglio è sempre quello di diffidare delle imitazioni e di acquistare solo il farmaco originale. Su internet infatti si possono trovare diversi siti con prezzi molto vantaggiosi ma il rischio quando si parla di farmaci è sempre molto alto. Indicativamente una pillola di Viagra originale costa intorno ai 6/9 euro a seconda della confezione che si acquista. Una confezione da 10 pillole costa intorno ai 90 euro, mentre le confezioni più grandi (fino a 52 pillole) possono abbassare il prezzo unitario fino appunto a poco più di 6 euro.