Juice Plus+ pluripremiata alla 27ᵃ edizione del Premio AVEDISCO

Milano, 15 maggio 2023 – The Juice Plus+ Company si conferma un’eccellenza nel settore della Vendita Diretta e, alla 27ᵃ Edizione del Premio Nazionale AVEDISCO, conquista ben 2 riconoscimenti per i suoi venditori. Un risultato molto importante per l’azienda di salute e benessere, che opera sul mercato con l’obiettivo di ispirare uno stile di vita sano a livello globale da oltre 50 anni.

Il premio AVEDISCO

Dal 1992 AVEDISCO (Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori) premia i migliori incaricati alla vendita diretta delle aziende associate che si sono particolarmente contraddistinti nello svolgimento della loro attività. La cerimonia di premiazione 2023 si è tenuta venerdì 12 maggio e ha visto fra i suoi vincitori ben 3 incaricati alle vendite di Juice Plus+.

L’evento, presentato dal conduttore televisivo Giorgio Mastrota, si è svolto all’Hotel Melià di Milano e ha avuto l’obiettivo di riconoscere e celebrare l’impegno, la qualità e i successi di tanti venditori delle consociate. All’evento ha partecipato anche il Professor Enzo Risso, Direttore Scientifico di Ipsos Italia, che ha presentato la nuova ricerca Ipsos Flair 2023, che racconta cosa accade nel mercato italiano e le reazioni dei consumatori. Per Juice Plus+ ha presenziato Clara Corbetta, SE Regional Sales Manager.

I premiati Juice Plus+ della 27ᵃ Edizione

Tra gli incaricati dell’azienda che da anni contribuiscono alla sua crescita, Debora Capri e Cristiano Renzini, vincitori del Premio Coppia alla carriera. Innamorati dell’azienda, del prodotto e del modello di business da più di 10 anni, condividono ogni giorno l’opportunità di Juice Plus+ con più persone possibili rappresentando a pieno tutti i valori aziendali. Sono un grande esempio di leadership, imprenditorialità e crescita personale.

Sara Settimi, invece, si è confermata la migliore a livello di performance: entrata in contatto con Juice Plus+ tramite i social nel 2014, oggi continua a raccontare la sua esperienza e i prodotti con positività e un entusiasmo contagioso, che si può cogliere in ogni suo contatto, incontro, presentazione. In questi anni ha raggiunto risultati straordinari creando un business solido formato da persone come lei, ambiziose e con un forte credo nella mission aziendale.

Valentina Cucinotta, Regional Director Southern & Eastern Europe di Juice Plus+, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è quello di diventare l’azienda di prodotti di origine vegetale numero uno nella vendita diretta a livello globale ed i Partner sono una parte fondamentale del nostro business. Per questo motivo siamo molto orgogliosi che il loro lavoro durante l’ultimo anno sia stato riconosciuto e apprezzato da AVEDISCO, che rappresenta le più importanti realtà industriali e commerciali nel settore della Vendita Diretta”.

Juice Plus+: un successo globale

La 27ᵃ Edizione del Premio Nazionale AVEDISCO è stata l’occasione per conoscere ancora meglio Juice Plus+ e celebrare i risultati ottenuti nel corso dell’anno. The Juice Plus+ Company è infatti una realtà che opera in quasi 30 Paesi in tutto il mondo ed è supportata da una community guidata da oltre 200.000 Partner di vendita indipendenti e oltre un milione di clienti.

Un’esperienza all’insegna della condivisione dei risultati delle aziende associate in termini di vendite ottenute e marginalità raggiunta, in cui Juice Plus+ ha celebrato i migliori networker dell’azienda: l’essenza stessa del brand.

IL PROFILO

Juice Plus+ è un’azienda globale di salute e benessere con la missione di ispirare uno stile di vita sano in tutto il mondo. Opera in 26 mercati a livello globale ed è supportata da una comunità di oltre 200.000 partner di vendita indipendenti e da oltre un milione di clienti. Juice Plus+ si impegna a rendere più semplice uno stile di vita sano con prodotti nutrizionali a base vegetale il più possibile simili alla natura e con una comunità di supporto per uno stile di vita sano. I prodotti Juice Plus+ includono Capsule e Soft Gommose Juice Plus+ Miscela Frutta, Verdura e Bacche, a base di 30 diversi tipi di frutta, verdura e bacche insieme a vitamine selezionate e altri ingredienti vegetali.