ZXCVBAS Blue Light Blocking Glasses Glasses Comfort Computer Reader Glasses UV Protection Anti Reflection, Big-Box da Uomo E da Donna Big-Box HD Ultralight,B,+3

Lente AC ANTI BLUE AC: Utilizzando uno stampo in acciaio, lo stampaggio integrale è più chiaro delle lenti ordinarie e il grado è più accurato; la cornice della cerniera è integrata per aumentare la fermezza, e ogni angolo può resistere all’ombusto; il naso in silicone sono più arrotondati e curvi. Si adatta al ponte del naso, i naselli regolabili possono controllare più ragionevolmente la distanza tra le lenti e gli occhi; i soft cover del piede in silicone, non appariranno peeling, screpolato

Lente super difficile: dopo un’attenta ricerca e sviluppo della tecnologia delle lenti, le particelle anti-blu e anti-ultravioletti vengono aggiunte all’obiettivo, lo strato esterno è un film anti-blu blu e lo strato interno è un anti-abbagliamento e un anti anti-abbagliamento -Scratch pellicola, che può bloccare la luce dannosa e ridurre la fatica visiva.

Bicchieri anti-blu: può bloccare efficacemente la luce blu dannosa, la radiazione dell’onda elettromagnetica e i raggi ultravioletti. Sia che si tratti di un computer, un laptop o uno smartphone, gli occhiali possono sempre aiutare a prevenire lo schermo di emettere luce blu dannosa, proteggendo così gli occhi dalla luce blu dannosa invisibile e proteggendo la vostra salute della visione.

Lenti ad alta definizione: lenti resistenti ai graffi di alta qualità, godimento anti-fatica ad alta definizione; telaio in metallo, telaio in lega resistente può mantenere la lucentezza da molto tempo; comodi cuscinetti del naso, antiscivolo, adatti per varie forme del naso, Ultra-leggero e senza pressione ..

Indossando il comfort: secondo il mercato, continueremo a ottimizzare il design della progettazione e delle dimensioni per produrre occhiali che sono veramente adatti per le masse, senza scorrimento o serraggio, e comodo da indossare; i materiali reali sono placcati in oro di alta qualità , tecnologia avanzata e durata. Sbiadire, la qualità è garantita.

Prezzo: 231,98 €

