ZTCWS Multifocale progressiva Computer Occhiali da Lettura presbiti Eyewear Blue Light Blocco Titanio Metallo Multifocus Lettori Strain Occhiali anabbagliante Eye Leggero,+1.0

3 livelli di Vision – occhiali progressivi multifocus per tutte le vostre necessità. La parte inferiore della lente di ingrandimento è piena potenza, poi utilizzato per la lettura quasi distanza. La parte centrale è leggermente ridotta di ingrandimento di potenza per lavorare sul computer, guardare la TV, ecc Parte superiore è un ingrandimento mezza potenza per camminare, fare shopping e così via. Ciò significa che si può indossare gli occhiali sempre e ovunque.

Blu luce Lenti di blocco – Si può effettivamente bloccare la radiazione ultravioletta nociva e ridurre i danni causati dalla luce blu nociva. La lente da sole gialla può migliorare il contrasto, quindi ottimizzando acuità visiva chiarezza con meno distrazioni. Alleviare i ceppi degli occhi e mal di testa quando la TV orologio o sguardo smartphone.

La stanchezza visiva, dormire meglio, Anti Mal di testa – Godetevi il vostro tempo digitale tutto il giorno !! Con l’aiuto dei nostri prodotti, si può fare ciò che si vuole in questa era digitale!

Note – Ci vorrà del tempo per adattarsi dopo aver indossare multi-focus lettura glasses.We suggerisci almeno provare gli occhiali su per una settimana, quindi se c’è qualcosa bisogno della nostra assistenza, non esitate a contattarci.

Ampiamente usato – Gli occhiali sono stati progettati per adatto a diversi differenza di colore faccia shape.Low, è portare buona esperienza visiva, resistente agli urti, la prova non fragile e acqua, polvere gratuito e facile da pulito, sicuro da indossare.

