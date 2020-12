ZTCWS Cristallo Naturale Occhiali da Lettura, da Uomo e Occhiali da Lettura di Donne Sono Facili da trasportare, ad Alta Definizione e Confortevole, per la Lettura, Computer, Telefono Cellulare,+3.0

cristallo naturale: alta qualità di materiale di cristallo naturale chiaro e luminoso, crepe ghiaccio naturale, simile al cotone, materiale della lente cristallo è meglio, e consuma più materiale

Ad alta definizione trasparente: Dopo una serie di processi, raffinata tecnologia di taglio e lavori di lucidatura, la lente cristallo è puro e brillante, vedere le cose più chiaramente, ripristinare una visione chiara

Resistente all’usura e resistente ai graffi: duro e non facile da zero, l’obiettivo è facile essere graffiato a causa del frequente uso degli occhiali, ma la lente in cristallo è dura, resistente all’usura, resistente ai graffi, non è facile da graffiare , e durevole

Cerniera precisione: esecuzione rinforzata, apertura e chiusura flessibile, evitando cadere, aste flessibili sono comodi da indossare, realizzato con materiali di alta qualità, ad elevata flessibilità e plasticità, più comodo da indossare, non facile da allergie

Ampiamente usato: Gli occhiali sono stati progettati per adatto a diversi differenza di colore faccia shape.Low, è portare buona esperienza visiva, resistente agli urti, la prova non fragile e acqua, polvere gratuito e facile da pulito, sicuro da indossare.

Prezzo: 339,99 €

