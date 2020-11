ZMIN Macchina di Terapia con Onde d’urto Massaggiatore antidolorifico Elettrico con 7 Teste di Massaggio per Fisioterapia per Il Trattamento della Disfunzione Erettile(110-240V)

Alta qualità: questa macchina per terapia ad onde d’urto professionale è realizzata con materiali ABS di alta qualità. È accuratamente fabbricato e resistente. Ha 16 frequenze di uscita ed è continuamente regolabile; 25 livelli di uscita sono continuamente regolabili. In base alle diverse condizioni del corpo, la frequenza di uscita appropriata può essere selezionata per migliorare e migliorare efficacemente la salute del corpo.

Indicazioni relative: artrosi, lesione della cartilagine dell’astragalo, tenosinovite, borsite acromiale da scorrimento, borsite prepatellare, tendinite rotulea, maggiore borsite trocanterica, spasmo dell’anca e dei muscoli, osteonecrosi, ecc. Malattie croniche dei tessuti molli: tendinite cronica della testa lunga tendinite, epicondilite omerale esterna, epicondilite omerale interna, fascite plantare, arresto tendinite di Achille, ecc.

Promuovere la guarigione ossea: lo strumento portatile di fisioterapia a onde d’urto promuove il rimodellamento e la guarigione ossea, favorisce la dissoluzione di fibroblasti calcificati, non invasivi e non danneggia i tessuti normali. È adatto per le malattie del tessuto osseo, come la guarigione ritardata della frattura e la non unione, e la necrosi precoce della testa del femore negli adulti.

Sollievo dal dolore: questo trattamento con fascite plantare ED agisce sulle parti dolorose del corpo umano, riduce la tensione dei tessuti, ha un effetto analgesico e risolve i problemi di dolore muscolare. È molto adatto a persone che lavorano a lungo, o i cui muscoli del corpo spesso si sentono rigidi e tesi, possono rilassare efficacemente il corpo e ripristinare la vitalità. La possibilità di un intervento chirurgico e dei relativi pericoli è evitata e il corpo non è influenzato dai farmaci

Ampiamente usato: il massaggiatore per il trattamento del dolore con ED profondo dei tessuti ha altri effetti come il cambiamento della disfunzione sessuale maschile (DE), la bellezza e la perdita di grasso. Promuovendo la sintesi del collagene, colpisce il tessuto connettivo della pelle, migliora la circolazione sanguigna e il metabolismo delle cellule adipose. È uno strumento di cura indispensabile che è essenziale per la tua famiglia ed è conveniente.

