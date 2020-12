ZMIN 3 in 1 Aerosol Portatile inalatore di Vapore Sauna Facciale per Idratante Profonda Pulizia per alleviare raffreddori tosse rinite e Cura degli Occhi

FUMIGAZIONE DELLA MEDICINA CINESE TRADIZIONALE: la fumigazione della medicina tradizionale cinese è l’effetto dell’effetto e del calore sulla parte interessata (pelle o cavità nasale, ecc.) Per produrre una certa stimolazione. I pori della pelle si apriranno, i microvasi si dilateranno e i principi attivi del farmaco penetreranno nella pelle umana per raggiungere il muscolo profondo

RACK DEL PACCHETTO DI MEDICINA: magazzino di medicina cinese professionale, medicina più completa, può alleviare rapidamente i sintomi della rinofaringite, alleviare la funzione immunitaria della mucosa nasale umana e migliorare la resistenza della cavità nasale alle malattie

ADATTO A TUTTI I TIPI DI PELLE: adatto a tutti i tipi di pelle, vapore per 8-10 minuti per la pelle grassa e 10 minuti per la pelle secca Il vapore può essere utilizzato per alleviare la pelle secca. Pori ruvidi e spessi, carnagione scura, faccia lucida, mancanza di elasticità, adatta per gli impiegati

SICURO E FACILE DA USARE: puoi goderti la spa facciale a casa, usare oli essenziali, latte, maschera, punti neri, l’acne al vapore sarà migliore, può anche essere usato per vaporizzare naso, occhi, può alleviare la rinite allergica, la congestione nasale e altri sintomi, alleviare gli occhi stanchi

MANOPOLA DI CONTROLLO: controllo a più livelli di tempo e temperatura, temperatura confortevole, prevenzione delle ustioni della pelle, 1-4 livelli regolabili, livello del fumo degli occhi regolato su un’icona chiara per gli occhi, in grado di soddisfare le varie esigenze di cura della pelle

Prezzo: 69,99 €

(alla data del Dec 09,2020 22:02:48 UTC – Dettagli)