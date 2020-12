YC Massaggiatrice 5 in 1 Massaggiatore Modellante per Il Corpo, Cura della Pelle Spa Rimuovi Grasso – Dispositivo per la Cura della Pelle Salon Spa Use

Agisce sulle parti in sovrappeso del corpo umano, rimuove il grasso testardo, migliora la pelle, rimuove le rughe, elimina le cicatrici, ripristina l’elasticità e la lucentezza della pelle e la rende bianca e liscia.

5 ugelli con diverse funzioni. L’interfaccia è ottimizzata per un facile utilizzo.

Le microcorrenti positive e negative vengono utilizzate per attivare l’energia per rilasciare le cellule della pelle, in modo che i fibroblasti sintetizzino rapidamente il collagene, ripristinino l’elasticità della pelle alla sua compattezza originale e inducano la pelle a stimolare la pelle per aumentare la tensione muscolare, eliminando così gradualmente le rughe, prevenendo l’invecchiamento cutaneo e ripristinando l’elasticità della pelle per migliorare il viso.

Ci vogliono solo 20-60 minuti per ogni riduzione del grasso, e l’effetto è ovviamente sottile, indolore e sicuro, nessun effetto collaterale, nessun rischio di aumento di peso e l’effetto è molto evidente. Effetti super veloci: se continui a usarlo, gli utenti di solito vedranno progressi.

Garanzia di un anno: offriamo una garanzia di un anno su questo dispositivo. Se avete domande, non esitate a contattarci e rimborseremo o rispediremo! Per apparecchiature di bellezza domestiche, saloni di bellezza, SPA. Regalo per chi cerca la bellezza.

Prezzo: 461,99 €

(alla data del Dec 09,2020 20:31:11 UTC – Dettagli)