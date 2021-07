Yavida Human Hair Capelli Veri Capelli Umani Con La Chiusura Capelli Veri Ricci Naturale Capelli Brasiliani Naturali Extension 18 20 22+16 Pollice

Materiale dei capelli: Grado 8A, Capelli umani non trattati al 100%, Capelli umani vergini di buona qualità.

Qualità dei capelli: doppia trama, può essere ridisegnato. Nessun spargimento, nessun sintetico, nessun odore.

Colore dei capelli: Colore nero naturale, può essere tinto, sbiancato e sbiancato.

Peso dei capelli: La trama dei capelli è di circa 100g per pacco, la chiusura del pizzo è di circa 30g-45g per pezzo.

Spedizione rapida: effettuata da Amazon, spedizione entro 2 giorni lavorativi. È possibile scegliere il metodo di spedizione standard o accelerato.

Prezzo: 167,64 €

(alla data del Jul 18,2021 04:25:20 UTC – Dettagli)