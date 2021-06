Yavida Capelli Umani Brasiliani Human Hair Extension Tessitura 8A Brasiliano Corpo Onda Remy Human Hair Extension Tessitura Color Nero 24 26 28 Pollici

Fasci di capelli umani peruviani non trasformati Tagliati da un donatore direttamente, cuticola piena allineata. Doppia trama forte e ben costruita, spargimento minimo, nessun groviglio

Vantaggi dei capelli: 100% capelli umani possono essere tinti, sbiancati, permed e arricciati. Morbida, spessa, non trattata, capelli umani al 100%. Scelta dei capelli umani di alta qualità senza capelli sintetici o animali.

Fasci di capelli dell’onda del corpo di grado 8A Colore nero naturale, 100 (+/- 5) g / Bundle, Normalmente 3 pacchi I capelli brasiliani possono fare una testa piena. Se ti piacciono i pacchi più spessi o più lunghi di 20 “, 4 pacchetti saranno migliori

Yavida Hair – Il marchio registrato e affidabile del Regno Unito, non autorizzato ad altri venditori da vendere, vende SOLO da Yavida Hair

Capelli correlati: capelli lisci brasiliani, capelli umani ricci crespi, capelli umani sciolti, onde umane, capelli umani

Prezzo: 179,30 €

(alla data del Jun 21,2021 09:24:48 UTC – Dettagli)