YAMMY Tappetino da Picnic Tappetino da Spiaggia Tappetino da Picnic Barriera antiumidità Tappetino da Tenda Bifacciale Coperta per Gattonare per Bambini Outdoor Indoor per Picnic, I (Tenda)

USI MULTIPLI: ci sono infiniti usi per questo tappetino da spiaggia, incluso il relax in qualsiasi ambiente che abbia posti a sedere informali, come la spiaggia, il parco e i concerti all’aperto.

La dimensione è 1,8×1,45 m, si adatta comodamente a più adulti.

Usalo come coperta da picnic, per rilassarti durante le vacanze, fare escursioni / campeggio o semplicemente per uscire con gli amici o la famiglia in un giardino / cortile.

Realizzato con materiali di alta qualità, tutta la sabbia può essere facilmente rimossa semplicemente scuotendo la coperta.

Questo meraviglioso tessuto non è solo traspirante, leggero, ma può anche essere osservato mentre le gocce d’acqua rotolano verso il basso. Una piccola quantità d’acqua che potrebbe rimanere si asciugherà rapidamente.

Prezzo: 102,89 €

(alla data del Apr 28,2021 08:30:56 UTC – Dettagli)