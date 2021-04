YAMMY Coperta da Picnic Lavabile Tappetino da Picnic da Spiaggia Pieghevole da Esterno con Supporto Impermeabile Tappetino da Gioco per Bambini con Manico, Foglie, lattina di Varie Dimensioni (Tenda)

[Dimensioni del prodotto] Dimensioni 145 * 180 cm, 145 * 200 cm, 195 * 200 cm; questo lenzuolo di grandi dimensioni può ospitare comodamente 2-4 persone; ideale per picnic in famiglia e gite fuori porta

[Facile da trasportare] Design della maniglia, piccolo spazio di archiviazione, design pieghevole integrato, utilizzo della maniglia, facile da trasportare quando si è fuori, con il velcro, lo stoccaggio è più conveniente, rendendolo un best seller tra gli amanti dei picnic, i viaggiatori e i bagnanti.

[Materiale durevole] Con il tessuto Oxford Fabic Con lo spesso PVC impermeabile Materiali ecocompatibili per impedire efficacemente che il terreno sia bagnato e resistente all’usura, lavabile, ad asciugatura rapida, questa coperta da picnic è resistente allo strappo e dur

[Uso estensivo] Adatto per essere utilizzato all’interno o all’esterno, è perfetto per il campeggio, i picnic, le giornate in spiaggia o al parco e i festival estivi, può anche essere usato come tappeto da tenda o letto temporaneo

[Servizi di soddisfazione] Offriremo un servizio clienti di prim’ordine, se hai domande, puoi contattarci, ti risponderemo entro 24 ore.

Prezzo: 123,60 €

(alla data del Apr 21,2021 13:04:37 UTC – Dettagli)