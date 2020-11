XHLLX Mesoterapia Gun Mesogun Meso Terapia di Ringiovanimento delle Rughe Gravidanza Rimozione Rimuovere Macchina di Bellezza con La Scatola di Alluminio

Mesoterapia viene eseguita per l’obesità, la chirurgia plastica e il dolore -care in molti paesi iniettando attivamente piccola quantità di medicina basata sulla teoria che strato dermico, strato sottocutaneo e muscolare sono gli stessi ..

Anti-rughe, Extra BIO Whitening, rimozione delle rughe, pelle Siero Rassodante, la rigenerazione della pelle, BIO pelle Purify, Pelle sensibilità Diminuendo, strie di rimozione gravidanza, BIO Lentiggine dissipare, corpo snellente ,.

L’intero processo è completato, senza la necessità di chirurgia e anestesia.

Non provoca il fenomeno di sanguinamento, gonfiore e stasi del sangue.

. Possibile utilizzare qualsiasi ago e la siringa sotto 10cc [NOTA: Questo articolo è venduto da LILEXUAN. Non garantiamo la qualità e la tempestività delle altri venditori! ]

Prezzo: 617,99 €

(alla data del Nov 27,2020 19:48:49 UTC – Dettagli)