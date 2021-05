WUAZ Parete Asciugacapelli- 5 Lampada A Raggi Infrarossi Capo Processore 750W Red Riscaldamento Capelli Luce Mobili Colore Salone con Flexible Arms

Cinque 150W INFRAROSSI LAMPADINE: Ogni lampada ha 150 watt e la potenza totale è di 750 watt. impostazione della temperatura regolabile. Questa volontà professionale Cinque capo della lampada infrarossa di calore riduce l’eccitabilità del miglioramento nerve.The della circolazione sanguigna, favorire l’assorbimento del cuoio capelluto ..

Professionali per capelli VAPORE MACCHINA: Processore nostro Asciugacapelli Steamer Colore uso Accelerator Can nei saloni, centro di bellezza e di casa, adatto per i diversi tipi di trattamento dei capelli, capelli morire e la cura dei capelli ..

MULTIFUNZIONE: Processore nostro Asciugacapelli Steamer colori Accelerator può Perm, a colori, Trattamento, colore semi, Secco, manuale. Fornire perm caldo, l’asciugatura dei capelli, capelli funzioni di cura ..

ERGONOMIA: Processor Il nostro Asciugacapelli Steamer colori Accelerator è durevole e potente, forma ergonomica. costruzione e di qualità parti pesanti progettati per l’uso professionale ..

CE CERTIFICATO: Consideriamo la sicurezza dei nostri clienti come la nostra priorità. Il nostro asciugacapelli superato la certificazione CE, appare anomalo della temperatura o il corpo estraneo è coinvolto, la macchina automaticamente arresto di lavoro per garantire la sicurezza.

Prezzo:

(alla data del May 02,2021 18:08:04 UTC – Dettagli)