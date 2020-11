22 litri, 40 kHz, fino a 80 °C.

Controllo digitale

Con coperchio piatto in acciaio INOX e cestino in filo metallico

Utile per la pulizia per rimuovere sporco, grasso, cera e oli da strumenti di laboratorio grazie alla frequenza ultrasuonica.

Prezzo: 2.199,46 €

(alla data del Nov 13,2020 15:49:00 UTC – Dettagli)