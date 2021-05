WANGXN Barber Bagagli Toolbox Retro Salon Portatile Borsa Barbiere Lock Password Valigia Box di stoccaggio

I quattro lati e la serratura a combinazione sono in rame e più durevole ..

Grande capacità, può mettere una varietà di rasoi, asciugacapelli, spazzole, forbici parrucchiere, lubrificanti, ecc ..

Il parrucchiere cassetta degli attrezzi di alta qualità è realizzata in pelle di alta qualità e squisita fattura ..

Piccole scatole possono essere posizionati, pettini, forbici, fermagli, tagliatori di capelli elettrici, bollitori, ecc Grande può essere utilizzato per asciugacapelli luogo, bar elettrici, ecc ..

Lo strumento perfetto per parrucchieri, parrucchieri, acconciatori, credenze, esperti di trucco / artisti

Prezzo: 199,99 €

(alla data del May 06,2021 15:43:55 UTC – Dettagli)