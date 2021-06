VOLOOM – Piastra volumizzante per capelli donna (edizione UK) – 2,5 cm. Un rivoluzionario volumizzante per capelli, aggiungi volume e corpo duraturo ai capelli, il volumizzante per capelli

Volume duraturo – La piastra volumizzante per capelli VOLOOM è progettata specificamente per dare un volume duraturo ai capelli, in modo da poter prolungare il tempo tra shampoo e colorazione

Tecnologia innovativa – La piastra volumizzante per capelli VOLOOM è uno stimolante per capelli che dà l’aspetto di maggiore volume a capelli lunghi, capelli corti, capelli spessi, capelli fini e capelli a strati per creare quel look VOLOOMinoso che vuoi

Niente più prodotti chimici – Lo strumento volumizzante per capelli VOLOOM, per tutti i tipi di capelli, compresi i capelli fini, è una piastra per capelli che elimina la necessità di costosi trattamenti e prodotti per l’acconciatura dei capelli, come spray e gel che appesantiscono i capelli

Rendi la tua giornata semplice – Se vuoi evitare il tuo faticoso regime quotidiano di mousse, gel e asciugatura, tutto quello che devi fare è usare la piastra volumizzante per capelli VOLOOM per ottenere capelli più voluminosi e sani e il volume dura per giorni

Acconciature ispiratrici – Sia che si cerchi un volume sottile, un volume elegante dei capelli completo o anche un volume dei capelli vaporoso per le tue acconciature nel tuo grande giorno, puoi raggiungere i tuoi obiettivi con la piastra volumizzante per capelli VOLOOM

Prezzo: 179,95 €

(alla data del Jun 19,2021 07:01:31 UTC – Dettagli)